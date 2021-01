Besserer Schutz vor Neuinfektionen: Das Tragen von FFP2-Schutzmasken ist seit Montag auch in München an etlichen Orten Pflicht.

Von Kassian Stroh

In München werden so wenige Corona-Neuinfektionen registriert wie seit einem Vierteljahr nicht mehr. Das Robert-Koch-Institut (RKI) berechnete am Montag für die bayerische Landeshauptstadt einen Inzidenzwert von 114,1 Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage. So niedrig lag er zuletzt am 25. Oktober, wie aus den Statistiken der Stadt hervorgeht - mit einer Ausnahme: Am 7. Januar lag er laut RKI noch ein kleines bisschen niedriger. Da sich zwischen den Jahren aber deutlich weniger Menschen auf das Coronavirus testen ließen, gelten die Inzidenzwerte in dieser Zeit als nicht besonders aussagekräftig.

Auch jetzt sollte die niedrige Zahl nicht überinterpretiert werden, da die einzelnen Tageswerte immer gewissen Schwankungen unterliegen. Generell passt der niedrige Wert, den das RKI am Montag meldete, aber ins Bild: Kurz vor Weihnachten hatte die Sieben-Tage-Inzidenz für München ihren bisherigen Höhepunkt erreicht, am 20. Dezember lag sie sogar bei etwas mehr als 300. Seitdem sind die Zahlen einigermaßen kontinuierlich gesunken, auch wenn in der Zeit der Weihnachtsferien wegen der geringeren Zahl an Tests in den Statistiken eine überdurchschnittlich tiefe Delle zu verzeichnen war.

Insgesamt haben sich in München seit Beginn der Corona-Pandemie knapp 50 000 Menschen bekanntermaßen mit dem Erreger infiziert. 702 von ihnen sind daran gestorben, wie die Stadt am Sonntag mitteilte.