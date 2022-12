Von Catherine Hoffmann

"Wir stehen noch ganz am Anfang", sagt Bastian Nominacher. "Aber wir glauben, dass wir eine generational opportunity haben, wie man im Silicon Valley sagt." Eine unternehmerische Chance, wie es sie nur einmal in einer Generation gibt. "Wir", das sind drei ehemalige Münchner-Studenten, die seit elf Jahren ihr eigenes Ding machen: der Informatiker Martin Klenk, der Mathematiker Alexander Rinke und Bastian Nominacher, der Wirtschaftsinformatiker und Finanzmathematiker ist. Sie haben noch während des Studiums ein Unternehmen gegründet, das eine Münchner Erfolgsgeschichte wurde: Celonis.

Mehr als 1300 Kunden, darunter bekannte Konzerne wie Bayer, Lufthansa und Deutsche Telekom und über zwölf Milliarden Euro Unternehmenswert machen Celonis zum wertvollsten deutschen Start-up. 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen inzwischen. Woher kommt der Erfolg? "Celonis hat eine Technologie, die jedem Unternehmen auf der Welt helfen kann", sagt Nominacher. Die IT-Firma entwickelt Software, die aus dem undurchdringlichen Datendickicht in Unternehmen einen wertvollen Rohstoff macht.

Celonis erkennt Probleme in Geschäftsprozessen, Ineffizienzen, Leerlauf oder allzu lange Reaktionszeiten. Das und vieles mehr ist in den Daten verborgen. Die Software spürt zum Beispiel auf, wo und warum es in einer Lieferkette hakt, oder welche Rechnungen ein Lieferant doppelt verschickt hat. Häufig geht es auch um den sogenannten wilden Einkauf: Mitarbeiter bestellen Waren, ohne Rahmenverträge mit Lieferanten zu nutzen. Das Programm hilft dabei, solche Probleme zu erkennen - und zu lösen. Das spart den Firmen eine Menge Geld.

Die Münchener Studenten haben eine gewaltige Marktlücke aufgespürt. Aber Celonis ist nur eins von vielen Glanzlichtern der neuen Münchner Unternehmerszene. Mit Flix, Ionity, Personio, Agile Robots, Scalable Capital, Isar Aerospace, Tado und anderen gibt es noch viele mehr zu entdecken. Einige dieser Firmen beschäftigen Tausende von Menschen und sind zu Wachstumsmotoren für die Stadt geworden. Aber sie sind noch nicht so bekannt wie die Dax-Konzerne der Stadt.

Detailansicht öffnen Die Celonis-Gründer Alexander Rinke, Martin Klenk und Bastian Nominacher (von links) bei der Nominierungen für den Deutschen Zukunftspreis 2019. (Foto: Robert Haas)

"Wir hatten die Daten und wussten: Hier liegt die Antwort."

Nur allmählich spricht sich herum, dass München neben Berlin immer mehr zur Metropole für Start-ups wird. Die Gründe dafür sind vielfältig, Helmut Schönenberger zählt sie geduldig auf: "An der Isar gibt es exzellente Universitäten und Hochschulen. Es gibt etablierte Konzerne wie BMW und Allianz, die sich immer mehr für Start-ups öffnen und deren erste Kunden werden. Es gibt eine starke Förderung durch die Stadt mit Einrichtungen wie dem Munich Urban Colab und dem Makerspace. Und schließlich kommen Investoren aus aller Welt immer öfter nach München, um Geld zu investieren." Es ist Schönenbergers Leidenschaft, vielversprechende Start-ups zum Erfolg zu führen und Menschen für Innovation zu begeistern. Er ist einer der Gründer und CEO von UnternehmerTUM, einer gemeinnützigen GmbH, die viel dazu beiträgt, dass München ein attraktiver Ort für junge Gründerinnen und Gründer ist.

Die drei Celonis-Erfinder haben sich im Verein Academy Consult kennengelernt, einer studentischen Unternehmensberatung. Das war 2010. Ihr Auftrag: Sie sollten den schleppenden IT-Service des Bayerischen Rundfunks in Schwung bringen. Wenn ein Passwort zurückgesetzt werden musste oder ein Drucker nicht funktionierte, dauerte es oft mehrere Tage, bis Hilfe kam. "Wir haben schnell gesehen, dass wir mit klassischen Methoden wie Interviews und der Brown-Paper-Methode, bei der Prozesse im Unternehmen handschriftlich visualisiert werden, nicht weiterkommen", erzählt Nominacher. "Wir wollten aber unbedingt helfen."

In einem Seminar hatten sie das erste Mal von der damals noch neuen Disziplin "Process Mining" gehört, die heute Kerngeschäft des Unternehmens ist. Also lasen die Studenten noch einmal nach und fanden den Schlüssel zur Lösung in einem Aufsatz von Professor Wil van der Aalst, dem niederländischen Informatiker und "Godfather" des Process Mining. Van der Aalst hatte die theoretischen Grundlagen geschaffen. Es brauchte aber noch drei Münchner Studenten, um seine Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen.

"Wir hatten die Daten vom IT-Service des BR und wussten: Hier liegt die Antwort", sagt Nominacher. "Nur gab es keine gute Software, um sie auszuwerten." Also haben sich die drei Freunde in Nominachers Wohnung zusammengesetzt und in drei Monaten die erste Version von Celonis geschrieben. Nominacher erinnert sich noch heute gern an diesen Anfang: "Die Kunden im BR waren begeistert, weil wir die Bearbeitungszeit des IT-Service von fünf Tagen auf einen beschleunigen konnten."

Detailansicht öffnen Probleme visualisieren und helfen, sie zu beheben: "Anfangs war die Skepsis in den Unternehmen noch groß", sagt Bastian Nominacher, doch inzwischen hätten Konzerne und auch Mittelständler das Potential des Process Mining erkannt. (Foto: Florian Peljak)

Celonis hatte es geschafft, das Process Mining von der Theorie in die Praxis zu führen, und wurde in den folgenden Jahren groß und größer. "Anfangs war die Skepsis in den Unternehmen noch groß, wenn wir ihnen unsere Software vorstellten", sagt Nominacher. "Aber wir sind immer wieder auf innovationsfreudige Manager gestoßen, die uns eine Chance gegeben haben. Und dann mussten wir uns bewähren."

Einer der ersten Kunden war der Chemie- und Pharmakonzern Bayer. Das Unternehmen möchte digitaler und effizienter werden, um im Markt weiterhin eine führende Rolle einzunehmen. Seit Anfang September 2022 ist dort Timo Peters für das Process Mining verantwortlich, zuvor hatte er diese Aufgabe schon bei Nokia übernommen. Peters soll die datengetriebene Prozessanalyse konzernweit einführen. Der Röntgenblick der Celonis-Software soll überall genutzt werden, um Abläufe in dem weltweit tätigen Unternehmen zu optimieren.

Wie ein Haufen Spaghetti, die entwirrt werden müssen

Das Schöne am Process Mining sei, so Peters: "Wir sehen auf Basis von Fakten, was falsch läuft, und können direkt Verbesserung anstoßen." In großen Unternehmen sparen solche Erkenntnisse schon mal Hunderttausende von Euro. Sie können für glückliche Kunden und auch Mitarbeiter sorgen, wenn verschlungene Lieferketten entflochten und Waren zügiger geliefert werden. "Ein großer Teil der Bestellungen folgt nicht dem ,Happy Path', der wirtschaftlich vernünftig wäre", sagt Peters, "sondern Dutzenden oder sogar Hunderten abweichenden Pfaden." In der Visualisierung von Celonis sieht man statt des erwünschten geradlinigen Prozesses einen Haufen Spaghetti, die entwirrt werden müssen. Darin liegt das Optimierungspotential.

Process Mining ist vielfältig. Celonis hat heute Kunden in nahezu allen Branchen: Autohersteller, Logistikunternehmen, Einzelhändler, Kliniken, Fluggesellschaften und viele mehr. Auch kleine und mittelständische Unternehmen nutzen die Software. Mit der Zahl der Kunden wuchs auch der Mitarbeiterstamm in beachtlichem Tempo: Allein im vergangenen Jahr wurden 1000 Stellen neu besetzt, dafür gingen mehr als 100 000 Bewerbungen ein. Viele Kandidaten kommen aus München, haben an der TU, der LMU und der Hochschule München studiert. "Wir haben hier eine unglaublich gute Talentbasis", sagt Nominacher. "Es gibt über 10 000 Informatik-Studierende in München."

Detailansicht öffnen Jerome Geyer-Klingeberg (links) kümmert sich um die Kontakte des Unternehmens zu Universitäten in aller Welt, besonders aber in München. (Foto: Florian Peljak)

Die Kontakte zu den Universitäten pflegt Jerome Geyer-Klingeberg. Er kennt Nominacher aus dem Alumni-Netzwerk der TUM und ist heute Chef der "Academic Alliance" bei Celonis. Das Unternehmen hat früh angefangen, in die Zusammenarbeit mit Forscherinnen und Forschern, in Software für Unis und Projekte mit Studenten zu investieren. "Heute arbeiten wir mit 800 Universitäten weltweit zusammen", sagt Geyer-Klingeberg. "Unsere Alma Mater ist aber die TUM. Wir arbeiten mit mehr als 20 Professorinnen und Professoren zusammen, in BWL, Informatik, Maschinenbau."

Es gehe dabei zum einen um die Forschung. Process Mining ist eine Wissenschaft, deren theoretische Basis an den Unis weiterentwickelt wird und von deren praktischer Anwendung Celonis lebt; derzeit habe man um die 40 akademische Forschungsprojekte laufen. Zum anderen gehe es aber auch darum, Studenten die "Skills beizubringen, die sie im Beruf brauchen". Jobs gibt es hier zuhauf. "Wir reden über einen Arbeitsmarkt in der Größe von 10 000 bis 20 000 Jobs weltweit, der exponentiell wächst", sagt Geyer-Klingeberg.

Philipp Wiegand ist einer dieser Studenten. Er war schon als Zehntklässler vom Silicon Valley fasziniert und wollte immer im Ausland studieren. "Dann habe ich gesehen, was Kalifornien geschafft hat, passiert gerade in München." Er blieb und studierte an der TUM im Bachelor Technology and Management, jetzt lernt er im Master Finance Information Management (FIM). "Das hat der Basti auch studiert", sagt Wiegand und meint damit Bastian Nominacher. "Was super cool ist: In der ersten Woche kamen alle Jungunternehmer, die im FIM-Kontext gegründet hatten, an die Uni und stellten ihre Unternehmen vor." Auch Celonis war dabei. "Die sind immer gut vertreten. Viele vom Studiengang arbeiten jetzt bei Celonis", sagt Wiegand, der selbst auch schon gegründet hat.

"München hat ein Riesenpotential", sagt Celonis-Chef Bastian Nominacher. "Als wir vor elf Jahren gestartet sind, war ich der Einzige aus meinem ganzen Jahrgang, der ein Start-up gegründet hat." Mittlerweile wollen zwischen 30 und 40 Prozent der Studierenden gründen, schätzt Jerome Geyer-Klingeberg, der Celonis-Beauftragte für die Uni-Kooperationen. "Das ist sexy und interessant geworden."

Celonis

Geschäftsidee: Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen

Beschäftigte: über 3000

Standorte: München und New York (Hauptsitze) sowie rund 20 weitere Standorte in Europa, Nordamerika, Indien und Japan

Kunden: mehr als 1300 Unternehmen

Gründungsjahr: 2011

Gründer: Bastian Nominacher, Alexander Rinke, Martin Klenk

Finanzierung: rund 1,7 Milliarden Euro

Firmenwert: 12,3 Milliarden Euro

Smart, erfolgreich, zukunftsweisend: Die SZ stellt in einer Serie die wertvollsten Start-ups Münchens vor. Lesen Sie in der nächsten Folge, wie Ionity in nur fünf Jahren ganz Europa mit einem Schnellladenetz für E-Autos versorgt hat.