Im Gastraum im Stil zwischen Romantik und Vintage-Chic steht eine alte Kommode, darauf Bücher und eine Lampe. Daneben glitzert ein Weihnachtsbaum. Bunte Kissen liegen auf Sofas und Bänken; sie passen farblich zu dem Geschirr mit den verspielten Mustern. Der Raum ist groß und wirkt etwas unpersönlich, gemütlich ist das Café trotzdem.

Detailansicht öffnen Im Eingangsbereich werden glutenfreie Brote und Törtchen verkauft. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Der Kaffee kommt in Tassen mit verspielten Mustern an den Tisch. (Foto: Robert Haas)

Gegründet wurde das Isabella von Isabella Krätz. "Mit einer Diagnose vor rund zehn Jahren fing alles an: Zöliakie", steht auf der Webseite des Cafés. Die chronische Entzündung des Darms wird durch Gluten verursacht. Schnell merkte Krätz, was ihr in ihrer nun glutenfreien Ernährung am meisten fehlte: Brot. Also fing sie an, ihr eigenes glutenfreies Brot zu backen. Wenig später eröffnete sie ein Café in Düsseldorf, in dem sie auch glutenfreie Törtchen und Desserts anbot. Mittlerweile gibt es das Isabella in sieben Städten, hergestellt werden alle Produkte in einer Duisburger Backstube. Der Münchner Laden eröffnete 2022.

Was gibt es und was kostet es?

Im Café Isabella kann man unter der Woche bis zwölf Uhr, am Wochenende bis 14 Uhr frühstücken. Angeboten wird beispielsweise Isabellas Avocado Star: Für 16,90 Euro bekommt man geröstetes Bio-Proteinbrot mit Frischkäse, Avocado und zwei pochierten Eiern. Das Frühstück Vegan Cheesy Delight (15,90 Euro) wird mit veganem Käse serviert, dazu gibt es Tomaten, Trauben, Walnüsse und Feigensenf. Der Cashew-Käse schmeckt frisch und hat eine zitronige Note. Glutenfreies Brot und eine Semmel kommen in einem Körbchen dazu. Ein veganes Bio-Sandwich mit Grillgemüse gibt es für 6,90 Euro. Bestrichen wird es mit einer hausgemachten Erdnuss-Chili-Creme, leicht scharf und süßlich.

Wer es süß mag, bestellt das Dark Chocolate Granola (9,90 Euro). Neben Schokolade finden sich darin Mandeln und Amaranth-Pops; angerichtet wird das Knuspermüsli mit Trauben und verschiedenen Beeren. An der Theke bekommt man süßes Gebäck wie ein veganes Pistazien-Himbeer-Törtchen und glutenfreie Brote auch zum Mitnehmen.

Detailansicht öffnen Das Frühstück Avocado Star: Glutenfreies Proteinbrot mit Frischkäse, Avocado und zwei pochierten Eiern. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Zur Weihnachtszeit gibt es im Isabella glutenfreie Stollen und Plätzchen. (Foto: Robert Haas)

Detailansicht öffnen Herzhaft ist dagegen das glutenfreie Sandwich mit mediterranem Grillgemüse. (Foto: Robert Haas)

Ein Cappuccino kostet im Café 4,20 Euro, Kräutertee gibt es für 3,90 Euro. Smoothies wie der New Vanilla für 8,90 Euro mit unter anderem Banane, Grünkohl, Cashew, Kokosmilch oder Kakaopulver sind deutlich teurer.

Wen trifft man dort?

An den Zweiertischen und auf den Sofas sitzen vormittags junge Frauen beim Brunch. Aber auch ältere Gäste, Touristen oder Besucher, die ihren Laptop zum Arbeiten mitgenommen haben, gehen gerne in das Café. Der große Gastraum sowie die Toiletten sind nur über Stufen zu erreichen, Verkaufstresen und Tische im unteren Teil des Cafés sind jedoch barrierefrei.

Etwa die Hälfte der Gäste hat eine Lebensmittel-Unverträglichkeit, schätzt eine Mitarbeiterin des Isabella, zum Beispiel gegen Gluten oder Laktose. Andere kommen, weil sie sich gesund und vegan ernähren wollen. Schließlich ist das Isabella auch das: ein Lifestyle-Café. Aber für alle.

Café Isabella, Hackenstraße 4, 80331 München, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9.30 bis 18 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr.