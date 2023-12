Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die öffentliche und kostenlose Boulderpassage "Riesige Rosi" in Ramersdorf beschädigt. Der Verein Kraxlkollektiv, der mehrere frei zugängliche Kletteranlagen in München realisiert hat, berichtet von Vandalismus an den Treppenabgängen zur Anlage. Es seien mehrere Dinge beschädigt worden, darunter drei Flyerhalter, eine Notausgangsleuchte und eine Infotafel.