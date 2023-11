Wer eine der urtümlichsten Fortbewegungsarten des Menschen ausüben will, nämlich das Klettern , der muss heutzutage weder auf Bäume kraxeln noch in die Berge fahren. Stattdessen geht's in der quirligen Häberlstraße nahe dem Goetheplatz durch eine Einfahrt und in einen Hinterhof vor ein imposantes Gebäude. Am Eingang hängt ein altertümliches Schild mit der Aufschrift: "Männer-Turn-Verein München, gegründet 1879". Jener größte Breitensportclub der Stadt unterhält hier fast ein Dutzend Sporthallen und Fitnessräume - darunter eine Bühne, auf der einst Theater gespielt und später geboxt wurde. Heute geht es dort zwölf Meter in die Höhe, rundum an den Wänden sind Hunderte bunte Griffe.

"Das ist unsere neue Kletterhalle", sagt Michael Paul, den alle nur Michi nennen, und blickt nicht ohne Stolz von den steil emporragenden Wänden zur kleinen Bouldergrotte und hinauf zum Trainingsbereich. Der 38-Jährige ist festangestellter Sportlicher Leiter beim MTV München - und obendrein seit zwei Jahrzehnten begeisterter Kletterer. Seine Liebe zu dem Sport entdeckte der gebürtige Erlanger in der Fränkischen Schweiz; später kraxelte er auch in Hallen, die anfangs noch reichlich provisorisch waren.

"Als ich angefangen habe zu bouldern, da kannte niemand diesen Sport", sagt Michi Paul. Doch spätestens von den 2010er-Jahren an erlebte das Klettern im Allgemeinen sowie im Speziellen das Bouldern - also das Kraxeln ohne Seil und nur bis zu einer Höhe von wenigen Metern - einen gewaltigen Boom. "Früher war Klettern eine Extremsportart", sagt Michi Paul. "Heute ist es ein Breitensport, der in der ganzen Gesellschaft angekommen ist."

Tatsächlich findet inzwischen gefühlt jeder zweite Kindergeburtstag in einer Boulderhalle statt; kaum ein Spielplatz kommt mehr ohne Kletterwand aus. Genauso gibt es aber auch Klettertreffs für Seniorinnen und Senioren, Bouldern als olympische Sportart oder therapeutisches Klettern, dessen Kosten viele Krankenkassen übernehmen. Sichtbarste Zeichen des Booms sind jedoch die zahllosen neuen Kletter- und Boulderhallen im Land. Gab es laut Deutschem Alpenverein (DAV) 1990 noch 20 und im Jahr 2000 circa 150 solcher Anlagen bundesweit, so sind es heute mehr als 550. Parallel dazu stieg die Zahl der aktiven Kletterer binnen drei Jahrzehnten von 70 000 auf über eine Million.

Immer wieder neue Herausforderungen: Seinen Weg sucht man sich beim Bouldern selbst - je nach Fähigkeiten. (Foto: Alessandra Schellnegger)

"Auch in München hat zuletzt fast jedes Jahr eine Boulderhalle aufgemacht", sagt Michi Paul. Jüngster Neuzugang in der Kletterszene ist nun also die frisch sanierte Anlage des MTV, die seit September nicht nur Mitgliedern, sondern auch Tagesgästen offensteht. Darüber hinaus bietet der Verein Kletterkurse für Kinder an, die seit 15 Jahren durchgehend voll seien, berichtet der Sportliche Leiter. "Bei uns stehen massig Namen auf der Warteliste, vor allem Kinder und Jugendliche", sagt Michi Paul. "Wir könnten das Fünffache der Leute aufnehmen - wenn wir mehr Platz hätten."

Was die Ursachen für den gewaltigen Zulauf sind - nicht nur beim MTV, sondern überall, wo geklettert und gebouldert wird? "Ich denke, es ist vor allem die Attraktivität der Sportart", sagt Peter Zeidelhack, der bei dieser Frage freilich nicht ganz unbefangen ist. Denn der 46-Jährige ist seit einem Schüleraustausch in Frankreich 1991, wo ihn sein Austauschpartner mit ins Boulder-Eldorado Fontainebleau nahm, vom Klettern begeistert.

Auf dem elterlichen Dachboden schraubte sich Zeidelhack einst eine Kletterwand zusammen, heute ist er Mitglied der Geschäftsleitung des DAV-Verbunds in der Region München sowie Betriebsleiter des Kletterzentrums in Thalkirchen. "Klettern ist ein ganzheitliches Training für den Körper", betont der Experte. Dazu komme die Abwechslung: "Jede Route ist ein neues Körperpuzzle, das man lösen muss. Das macht die Sache so reizvoll."

Fragt man Peter Zeidelhack nach dem Start des Kletterbooms in München, dann nennt er das Jahr 2010 - und die Eröffnung der Boulderwelt-Ost, damals nahe dem Ostbahnhof. "Bouldern in der Halle war davor ein Nischenthema und meistens nur als Aufwärmen fürs Klettern gedacht", sagt Zeidelhack. Doch die Boulderwelt habe erstmals voll auf diesen Sport gesetzt, eine attraktive Halle mit Routen für Einsteiger ebenso wie für Profis gebaut und vor allem die Einstiegshürde so niedrig wie möglich gehalten. "Anders als beim Klettern brauchst du fürs Bouldern kein Seil, keine Knoten und keinen Partner, der dich sichert", sagt der DAV-Mann. "Es reichen ein Paar Schuhe, und schon geht's los."

Der enorme Erfolg der Boulderwelt-Ost rief alsbald Nachahmer auf den Plan. Inzwischen gibt es in München ganze drei Boulderwelten sowie eine Handvoll weiterer Hallen. Und auch der DAV hat auf die Entwicklung reagiert: Sein 2015 eröffnetes Kletterzentrum in Freimann verfügt über einen großzügigen Boulderbereich, in Thalkirchen wird ein solcher derzeit errichtet, und im Kletterzentrum-West in Gilching plant der Verein einen entsprechenden Anbau. "München nimmt beim Thema Klettern und Bouldern deutschlandweit eine Sonderstellung ein", sagt Peter Zeidelhack, der ursprünglich aus dem Raum Stuttgart stammt. "Das liegt sicher auch an der Nähe zu den Bergen, und weil es hier viele bergaffine Menschen gibt."

Wobei das Gros der Kletterinnen und Boulderer, die heute in die Hallen strömen, ihren Sport nur noch dort und nicht mehr in der freien Natur ausüben. "Für viele ist das Bouldern ein Ersatz fürs Fitnessstudio", weiß Michi Paul vom MTV München. Wobei dies mindestens ebenso kostspielig sei, räumt der 38-Jährige ein. Denn mit der Professionalisierung des Sports und seiner Anlagen sind auch die Preise kräftig gestiegen. Wer heute als Nicht-Mitglied in einer DAV-Halle klettert, der zahlt fürs Tagesticket 21 Euro. Und auch in den Boulderwelten, der Einstein-Boulderhalle in Laim und der 2022 eröffneten Halle von Element Boulders in Sendling kostet der Eintritt um die 15 Euro.

Wie sehr dieser Sport ins Geld geht, merkte auch Maximilian Gemsjäger in seiner Zeit als Student in München. Daher gründete er 2020 die Initiative Kraxlkollektiv, die sich dem Aufbau von öffentlichen Boulderwänden in der Stadt verschrieben hat. "Jeder sollte die Möglichkeit haben, zum Bouldern zu gehen, ohne viel Geld auszugeben", sagt Gemsjäger, der die Leitung des Kraxlkollektivs kürzlich abgegeben hat. Zuvor hatten sein Team und er aber noch ihr bislang größtes Projekt abgeschlossen: die "Riesige Rosi", eine Kletterwand mit 700 Quadratmetern Boulderfläche in einer Unterführung in Ramersdorf. Rund um die Uhr zugänglich - und kostenlos.

Wobei die hohen Eintrittspreise bislang nicht dazu geführt hätten, dass die großen Boulderhallen leer blieben, sagt Michi Paul vom MTV München. Im Gegenteil: "Jede Halle, die eröffnet wird, ist binnen kürzester Zeit schon wieder voll." Daher glaubt er auch nicht, dass der Boulder- und Kletterboom so bald abebben wird. "Da geht noch viel mehr", ist der 38-Jährige überzeugt. "Schließlich wird der Sport mit jeder neuen Halle auch bekannter und bekannter."