Wer sich in München mit der Rosi vergnügen will, der braucht - anders als dereinst von der Spider Murphy Gang besungen - kein Telefon. Stattdessen steigt er an der Rosenheimer Straße in Ramersdorf 21 Stufen in eine Unterführung hinab, die bis vor Kurzem noch so aussah wie viele Unterführungen in der Großstadt. Heißt: düster, dreckig, deprimierend. Inzwischen aber ist es hier unten hell und freundlich, an den Wänden prangen bunte Graffiti, dazwischen tummeln sich Jugendliche und Kinder. Und das alles wegen Rosi.