Traditionswirtshaus am Viktualienmarkt

Von Franz Kotteder

Die Münchner Großgastronomen Stephan und Sebastian Kuffler werden mit ihrer Kuffler-Gruppe im kommenden Jahr das Wirtshaus "Beim Sedlmayr" an der Westenriederstraße übernehmen. Das Wirtshaus beim Viktualienmarkt, einst ins Leben gerufen vom Volksschauspieler Walter Sedlmayr und seit gut 20 Jahren geführt von dem Koch und Wirt Rudi Färber, gehört zur Paulaner-Brauerei.

Die Immobilie hingegen ist in Privatbesitz, und im Juli 2024 steht eine Generalsanierung des Anwesens an. Die wird voraussichtlich eineinhalb Jahre dauern. Erst im vergangenen Herbst hatte die Brauerei bekanntgegeben, dass der TV-Koch Hans Jörg Bachmeier, der an der Westenriederstraße auch das kleine Restaurant "Bachmeiers Genussfreuden" betreibt, das Wirtshaus bis zur anstehenden Sanierung gemeinsam mit dem bisherigen Wirt Rudi Färber, 73, weiterführen wird.

Nun ist die Kuffler-Gruppe der neue Pächter der Gaststätte. Mit dem Eigentümer des Hauses stehe man bereits seit mehr als einem Jahr in Verhandlungen. Zur Kuffler-Gruppe gehören unter anderem das Seehaus im Englischen Garten, das Weinzelt auf der Wiesn und das Luxushotel "München Palace". Man werde beim Sedlmayr "erst einmal kräftig investieren", heißt es in einer ersten Mitteilung.

"Das Wirtshaus muss einer umfangreichen Generalsanierung unterzogen werden, für die bis zu 18 Monate veranschlagt sind", so die Kufflers weiter, "das Haus wird entsprechend lange für Gäste geschlossen sein." Bei der Sanierung wird auch die Gaststätte komplett entkernt und um 40 Plätze vergrößert. Anfang 2026 will man dann Wiedereröffnung feiern, optisch wird man das Wirtshaus aber wiedererkennen, versprechen die neuen Pächter. "Der Sedlmayr bleibt der Sedlmayr", so Sebastian Kuffler.

Detailansicht öffnen Der Volksschauspieler Walter Sedlmayr vor seinem Münchner Wirtshaus "Beim Sedlmayr". (Foto: Frank Mächler/dpa)

Detailansicht öffnen TV-Koch Hans Jörg Bachmeier (links) soll das Wirtshaus bis zur Sanierung mit dem bisherigen Wirt Rudi Färber weiterführen. (Foto: Stephan Rumpf)

Und Birgit Zacher, Sprecherin der Paulaner-Brauerei, sagt: "Wir haben mit Hans Jörg Bachmeier einen sehr guten Partner, und wir werden mit Kuffler einen guten Partner haben." Paulaner hat weiterhin das Bierlieferrecht für die Gaststätte. Bis zur Mitte des kommenden Jahres, so Zacher weiter, wolle man auch nach einem neuen Objekt für Bachmeier suchen, um die Partnerschaft fortzusetzen.

Die Kuffler-Gruppe hat damit wieder ein klassisches bayerisches Wirtshaus in ihrem Portfolio. Während der Corona-Pandemie hatte sie den Haxnbauer beim Platzl abgeben müssen. Auch dort wird gerade umfassend saniert; neuer Pächter ist künftig die Augustiner-Brauerei.