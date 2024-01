Beckenbauer-Gedenken in München:"Danke, Franz!"

Die Zeit steht still beim FC Bayern München . Der Club hat seine Internetseite schwarz-weiß eingefärbt : "Der FC Bayern trauert um Franz Beckenbauer." Jemand hat noch am Montagabend nach Bekanntwerden des Todes ein Gesteck vor der Geschäftsstelle an der Säbener Straße abgelegt und eine Kerze angezündet.

Detailansicht öffnen Franz Beckenbauer im Jahr 2016 in der Allianz Arena. (Foto: Andreas Gebert/dpa)

Von 1964 bis 1977 spielte Beckenbauer für den FC Bayern, holte als Spieler und Trainer praktisch alle Titel des Fußballs nach München, führte die Nationalmannschaft zum WM-Erfolg und holte das Weltturnier 2006 nach Deutschland - mit sechs ausverkauften Partien in der Fröttmaninger Arena. Dort soll nun eine große Trauerfeier stattfinden, schlägt Ex-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge vor.

Detailansicht öffnen Ex-FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge (li.) und OB Dieter Reiter bei der Meister- und Pokalsiegerfeier im Münchner Rathaus im Jahr 2019. (Foto: Sebastian Gabriel)

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), ein bekennender FC-Bayern-Anhänger, zeigt sich bestürzt: "Die Nachricht vom Tod von Franz Beckenbauer trifft mich sehr. Mit ihm geht eine Ära zu Ende. Er war ein Ausnahmefußballer, ein Weltstar, ein erfolgreicher Teamchef, Trainer und ein großes Vorbild für so viele Fußballfans. Was bleibt sind seine sportlichen Erfolge, sein großer Teamgeist und seine Inspiration für Generationen von Fußballspielern. Wir werden ihn vermissen, unseren ,Kaiser' - ganz persönlich werden mir die Gespräche mit ihm fehlen. Seiner Frau und seinen Kindern wünsche ich viel Kraft für diese schwierige Zeit." Wird es nun bald einen Franz-Beckenbauer-Platz in München geben?

Detailansicht öffnen Die Fußball-Legende wuchs in diesem Haus in der Zugspitzstraße auf. (Foto: René Hofmann)

Aufgewachsen war Franz Beckenbauer in der Nachkriegszeit in der Zugspitzstraße 6 im Stadtteil Giesing. Die Beckenbauers wohnten dort zeitweise zu acht in der Wohnung im vierten Stock. Als Bub habe er Lumpen und Alteisen gesammelt, um eine Stoffkugel gegen einen echten Lederball zu tauschen, sagte er einmal. So startete seine fußballerische Weltkarriere.

Detailansicht öffnen Gedenken vor dem Haus in der Zugspitzstraße. (Foto: René Hofmann)

Am Montagabend hat jemand vor der ersten Wohnadresse Beckenbauers eine Kerze aufgestellt und einen Zettel ausgelegt. "Danke, Franz!" heißt es darauf schlicht. Auch die beiden Ex-FC-Bayern-Spieler und 2014er-Weltmeister Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger trauern um den "Kaiser".

Detailansicht öffnen Beckenbauer und Philipp Lahm (re.) bei der Gala zur Einweihung der Hall of Fame des deutschen Fußballs im Jahr 2019. (Foto: Ina Fassbender/dpa)

Beckenbauer sei die größte Figur, "die der deutsche Fußball je hervorgebracht hat", schrieb Lahm beim Portal X (früher Twitter). Der WM-Kapitän von 2014 fügte an, dass Beckenbauer als Spieler seiner Zeit "unendlich weit" voraus gewesen sei. "Die WM 2006, das Sommermärchen, brachte einer selbstkritischen Nation bei, sich wieder zu mögen", schrieb Lahm. Dieser riesige gesellschaftliche Erfolg wäre ohne Franz nicht möglich gewesen. Er sei ihm "unendlich dankbar, dass ich Teil davon sein durfte".

Detailansicht öffnen Bastian Schweinsteiger schreibt während der WM 2006 Autogramme - vor einem Hotel in Castrop-Rauxel, in dem die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Quartier bezog. (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Bastian Schweinsteiger, der ebenfalls bei der WM 2006 in Deutschland spielte, schrieb: "Danke für alles, Kaiser - ich werde Dich nie vergessen! Ruhe in Frieden, Franz."