In München ist der Verkehr weitgehend eingestellt. Nur die S1 und Pendelzüge auf der Stammstrecke fahren aktuell. Auch auf anderen Bahnstrecken in Südbayern müssen Pendler geduldig sein. Die Lage im Überblick.

Von Kassian Stroh

Wegen schwerer Unwetter in der Nacht fahren im Großraum München kaum noch S-Bahnen. Man habe den Verkehr weitgehend eingestellt, teilte die Bahn am frühen Mittwochmorgen mit. Nur auf der Stammstrecke gab es am Morgen einen Pendelverkehr - dieser sei aber stark eingeschränkt, sagte eine Sprecherin der Bahn. Züge führen zudem auch weiter auf der Linie der S1 in Richtung Freising und in Richtung Flughafen.

Als Grund nennt die Bahn "witterungsbedingte Beeinträchtigungen im gesamten Bereich der S-Bahn München". Wie lange diese dauern, sei noch nicht abzusehen, sagte die Bahn-Sprecherin gegen halb sechs Uhr morgens. Das sei das Ergebnis einer kurz zuvor abgehaltenen Krisen-Telefonkonferenz der Münchner Bahn-Einsatzzentrale.

Auf manchen der nun gesperrten Strecken gibt es nach Angaben der Bahn einen Ersatzverkehr mit Bussen. Und zwar auf folgenden Linien und Abschnitten (Stand: gegen 5.30 Uhr): S 2 Ostbahnhof - Erding, S 2 Laim - Petershausen/Altomünster, S 3 Ostbahnhof - Holzkirchen, S 3 Pasing - Mammendorf, S 4 Pasing - Geltendorf, S 6 Ostbahnhof - Ebersberg, S 6 Pasing - Tutzing, S 7 Ostbahnhof - Kreuzstraße, S 7 Donnersbergerbrücke - Wolfratshausen, S 8 Ostbahnhof - Flughafen, S 8 Pasing - Herrsching. Sporadisch gebe es auch Fahrten zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben sowie zwischen Ostbahnhof und Grafing Bahnhof. Die aktuelle Betriebslage der S-Bahn ist auf dieser Internetseite zu sehen: https://www.s-bahn-muenchen.de/fahren/betriebslage

Ausfälle auch im Bahnverkehr rund um München

Auch jenseits des Großraums München gibt es in Südbayern derzeit größere Probleme bei der Bahn: Von München aus fahren seit der Nacht keine Züge Richtung Allgäu und umgekehrt, dort sind auch die Gleise zwischen Memmingen und Buchloe sowie zwischen Memmingen und Kempten gesperrt, wie die Bahn mitteilt. In Lindau wird der Bahnhof auf der Insel nicht angefahren. Keine Züge gehen derzeit auch von München Richtung Garmisch-Partenkirchen, da die Strecke bis Tutzing zu ist - genauso wie im weiteren Verlauf die Strecke zwischen Weilheim und Garmisch-Partenkirchen. Die Bahn ging am frühen Morgen davon aus, dass das bis 9 Uhr so bleiben wird. Aktuelle Informationen zur Lage im Regionalverkehr in Bayern finden sich hier: https://regional.bahn.de/regionen/bayern/fahrplan/aktuelle_betriebslage

Meldungen über weitere Schäden oder gar Verletzte gab es nach den Unwettern in Bayern zunächst nicht. "Ich wüsste nicht einmal von einer leicht verletzten Person", sagte ein Sprecher der Polizei Regensburg.

Trotzdem rückten nach Polizeiangaben mehr als 200 Mal Einsatzkräfte in den Landkreisen Rosenheim und Ingolstadt aus. Dort beschränkten sich die Notfälle größtenteils auf entwurzelte Bäume und abgerissene Äste. So stürzte im Landkreis Rosenheim ein Baum auf ein Auto und die Baustellenbeschilderung auf einer Autobahn bei Regensburg wehte auf die Fahrbahn. In Augsburg stürzte ein Baugerüst um.