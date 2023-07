Unwetter in München:Feuerwehr rückt zu 400 Einsätzen aus

Unwetter in München

In München ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem schweren Unwetter gekommen. Die Feuerwehr rückte zu zahlreichen Einsätzen aus (Archivbild).

Ein schweres Unwetter ist in der Nacht über München gezogen. Polizei und Feuerwehr rückten zu Hunderten Einsätzen aus.

Schwere Unwetter mit Sturmböen haben in der Nacht zu Mittwoch für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Die Berufsfeuerwehr rückte nach Angaben eines Sprechers mehr als 400 Mal aus. Zwar kamen nach ersten Erkenntnissen Menschen zu Schaden, aber es gab keine Schwerverletzten oder gar Tote, wie ein Sprecher der Münchner Polizei am Morgen berichtet.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Abend vor Unwettern in weiten Teilen Bayerns gewarnt. Die amtliche Warnung galt auch für Stadt- und Landkreis München. Die Meteorologen warnten vor schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel. Bei der Feuerwehr gingen vor allem Anrufe wegen umgestürzter Bäume und herabfallender Äste ein. In Großhadern musste ein Gerüst abgestützt werden.

Auch die S-Bahn ist von den schweren Unwettern betroffen. Im Großraum München fahren kaum Züge. Man habe den Verkehr weitgehend eingestellt, teilte die Bahn am frühen Mittwochmorgen mit. Nur auf der Stammstrecke gab es noch einen Pendelverkehr. Nicht betroffen ist die Linie S1 in Richtung Freising und Flughafen. Noch ist allerdings nicht abzusehen, wie lange es dauert, die "witterungsbedingte Beeinträchtigungen" zu beseitigen.