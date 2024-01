Der Zeitpunkt ist perfekt gewählt, schließlich wird der Januar in einschlägigen Kreisen alljährlich als "Veganuary" gefeiert, um die tierfreie, vegane Ernährung zu promoten. Da passt es doch gut, dass an diesem Samstag Die vegane Fleischerei aus Dresden in München ihre erste Filiale eröffnet. Auch die Lage direkt am Viktualienmarkt ist hervorragend, obwohl oder gerade weil direkt daneben das Steakrestaurant El Gaucho ein entschiedenes Kontrastprogramm darstellt.

Was das Angebot der veganen Fleischerei angeht, so gibt es all das, was es auf der anderen Seite des Markts, in der Metzgerzeile, gibt, auch hier. "Nur halt in Grün", sagt Markus Dorsch, der mit seiner Firma Monaco Pflanzl den Laden als Franchise betreibt. Was bedeutet: In der Kühltheke findet man Bratwürste, Leberkäs, Salami, Streichwurst, Braten und Käse - alles aber ausschließlich in der fleischfreien, veganen Version. Und es gibt selbstverständlich auch einen Imbiss, mit Leberkäs- und Ochsenfetzensemmel, mit Weißwurst, Club Sandwich und Heringssalat. Eine bunte Mischung aus Fleisch- und Fischersatzprodukten aller Art, aber ergänzt durch eine spezielle Münchner Version.

"Wir betreiben hier Munification", sagt Dorsch und grinst, "ich war zum Beispiel überrascht, dass die Dresdener gar keine Gelbwurst kennen. Wir haben die aber." Überhaupt sollen die Produkte, die in den Verkauf kommen, "so regional und lokal wie möglich" sein. Die Kompetenz, was den Obazdn angeht, sieht Dorsch sowieso eher in München als in Dresden, und in Franken macht man sicher ebenso gute vegane Bratwürste wie in Thüringen. Demnächst will die vegane Fleischerei noch expandieren, eine kleine Filiale in der Häberlstraße steht schon kurz vor der Eröffnung (Die vegane Fleischerei, Frauenstraße 11, Eröffnung an diesem Samstag, danach Montag bis Freitag 11.30-18 Uhr, Samstag 11.30-16 Uhr, www.vegane-fleischerei.de, demnächst auch in der Häberlstraße 21).

Um vegane Ernährung geht es auch am kommenden Dienstag im Café Luitpold beim Salon Gastrosophique. Unter dem Motto Genuss & Diskurs sprechen Luitpold-Küchenchef Michael Hüsken und Thomas Andorfer von Früchte Feldbrach über pflanzliche Ernährungsweise, wie man entsprechende Gerichte öfter in seinen Speiseplan einfügen kann und was speziell mit Wintergemüse alles möglich ist. Dazu gibt es ein vegetarisches und veganes Gourmetmenü in vier Gängen - Trüffeln sind schließlich auch vegan (Salon Gastrosophique im Café Luitpold, Brienner Straße, Dienstag, 23. Januar, 19-22 Uhr, Menü: 79 Euro, www.café-luitpold.de).