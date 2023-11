Die Welt schaut auf Argentinien und seinen neuen Präsidenten: Der Rechtspopulist Javier Milei will mit einem "Kettensägenplan" das in der Krise steckende Land umkrempeln. In einer finanziellen Krise steckt auch der Held des argentinischen Films "Los delincuentes", der bei den Lateinamerikanischen Filmtagen München (Lafita) zu sehen ist: Er stiehlt seinem Arbeitgeber Geld und hat einen Plan, wie er dieses auch nach Entdecken der Tat behalten kann.