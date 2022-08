So schön kann der Sommer sein: Dominik Bais schwingt sich an einem Seil in die Isar.

Von Bernhard Lohr und Udo Watter; Fotos: Sebastian Gabriel, Grünwald

Da kann einer gar nicht schnell genug ans Wasser kommen. "Hey Digga, aus dem Weg!", schreit der drahtige Teenager, als er mit seinem Fahrrad von der Großhesseloher Seite auf die kleine Brücke am Isarkanal zurast. Der übermütige Zuruf zeitigt kurzes Gelächter bei den Umstehenden, der selbstbewusste Verursacher steht schon Sekunden später mit seinen Kumpels (er würde vielleicht eher "Bros" sagen ) in Badehose auf der Außenseite des Geländers. Noch ein paar lässige Sprüche - und dann mit maximal cooler Körpersprache abgesprungen. Ein paar Meter geht's hinab ins erfrischende Wasser. Sommerferien dahoam. An der Isar. Auch schön. Die SZ hat sich das Treiben am Fluss auf einer kleinen Exkursion angeschaut.