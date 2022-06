Zwei Jahre lang musste die traditionelle Sternfahrt der acht Kommunen der "Nordallianz", in der sich die Städte Unterschleißheim und Garching und die Gemeinden Ismaning, Oberschleißheim und Unterföhring aus dem Landkreis München sowie Eching, Neufahrn und Hallbergmoos aus dem Landkreis Freising verbunden haben, pandemiebedingt ausfallen. In diesem Jahr wollen die acht Kommunen anlässlich der Aktion "Stadtradeln" wieder eine gemeinsame Tour veranstalten: Am Freitag, 1. Juli, heißt das gemeinsame Ziel Eching. Dort treffen sich die für jedermann offenen Delegationen aus den einzelnen Gemeinden um 17 Uhr zu einem gemeinsamen Auftaktfest.

Auf dem Echinger Bürgerplatz vor dem neuen Rathaus wird es neben Erfrischungen auch eine Auktion geben: Die Bürgermeister der Mitgliedskommunen versteigern 20 gut erhaltene Fund-Fahrräder sowie ein neues Citybike. Passend dazu bietet die Ortsgruppe Neufahrn/Freising des ADFC einen kostenfreien Reparaturservice für Radler an. Der Erlös der Versteigerungen kommt dem Helferkreises Asyl in Eching zugute für die Unterstützung der Flüchtlinge. Die Rathäuser aus Hallbergmoos, Unterschleißheim und Eching haben zusätzlich angekündigt, für jede und jeden Mitradelnden fünf beziehungsweise zehn Euro an eine gemeinnützige Organisation am Ort zu spenden.

Treffpunkt für interessierte Mitradler ist in Unterföhring um 15 Uhr am Platz vor dem Bürgerhaus, in Ismaning und Unterschleißheim jeweils um 15.30 Uhr vor dem jeweiligen Rathaus, in Oberschleißheim um 15.45 Uhr am Bürgerplatz und in Garching um 16 Uhr im Biergarten des Festzeltes am Bürgerpark. In Hallbergmoos trifft sich die Gruppe um 15 Uhr am Rathaus, in Eching um 15 Uhr am Bürgerplatz und in Neufahrn ist um 15.45 Uhr vor dem Rathaus Abfahrt.