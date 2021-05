Der Jagdfeldring in Haar ist nicht Köln-Chorweiler, dennoch hat die Gemeinde die höchste Corona-Rate im ganzen Landkreis München. Auch in Unterschleißheim und Taufkirchen denkt man über Impfaktionen in Hochhaussiedlungen nach.

Von Bernhard Lohr

Mal sind es zwölf neue Fälle an einem Tag, ein anderes Mal 14. Schon oft haben hohe Infektionszahlen in der Gemeinde Haar die Frage nach den Ursachen gerade in dieser Gemeinde aufgeworfen. Eine Diskussion, die derzeit breit geführt wird, könnte dazu beitragen, das Infektionsgeschehen etwa in Haar besser zu verstehen. Die Stadt Köln hat wegen hoher lokaler Inzidenzwerte Impfteams in eine Hochhaussiedlung geschickt, um dort gezielt Menschen zu immunisieren, die auf engem Raum leben und auch aufgrund ihrer sozial prekären Lage und ihrer Herkunft offenkundig einer größeren Gefahr ausgesetzt sind, sich zu infizieren. In Haar sowie in Unterschleißheim und Taufkirchen wird das mit Interesse verfolgt.