Von Josef Grübl

Klick-Klack: Die Holznägel, mit denen früher in den Werften Schiffe repariert wurden, geben den Sound dieses Films vor. Sie erklären auch den Filmtitel: "La Clave" (spanisch für Schlüssel) ist ein Instrument aus zwei Holzstäben, die rhythmisch aneinandergeschlagen werden. Das klingt dann so: Klick-Klack, Klick-Klack... Der deutsche Filmemacher und Kuba-Liebhaber Kurt Hartel hat einen Dokumentarfilm über die Musikszene auf der Karibikinsel gemacht, 23 Jahre nach Wim Wenders "Buena Vista Social Club". Anders als sein berühmter Kollege konzentriert er sich nicht auf einzelne Musiker, sondern versucht, die Vielfalt der kubanischen Musikszene abzubilden. Der Film kommt Mitte September in die deutschen Kinos, vorher feiert er noch in München seine Deutschlandpremiere. Der Regisseur und einer seiner Protagonisten werden im Rio Filmpalast anwesend sein.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Youtube angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

La Clave - Das Geheimnis der kubanischen Musik, D 2021, Regie: Kurt Hartel, Mi., 7. Sep., 20 Uhr, Rio, Rosenheimer Str. 46