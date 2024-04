Die dickste Stadt in Bayern hat die fettesten Konzerte . In München werden heuer in diesem Super-Pop-Summer eineinhalb Millionen Menschen allein die etwa 20 Groß-Openairs besuchen mit Taylor Swift, Adele, Coldplay und einigen mehr. Zusätzlich bietet hier das Kulturfestival Tollwood einen Monat lang jeden Tag ein großes Konzert mit Publikumslieblingen wie Take That , Lena oder Toto . Aber einige Zugnummern hat Tollwood längst nicht exklusiv, Haindling etwa, Dieter Thomas Kuhn, Dicht & Ergreifend oder The BossHoss kann man auch andernorts in Bayern erleben - und das vielleicht sogar entspannter.

Städte wie Rosenheim, Füssen und Regensburg werden immer selbstbewusster mit ihren wochenlangen Sommerfestivals, sie bieten einige der größten Stars auf: internationale Giganten wie Sting, Ronan Keating oder Zucchero, deutsche Pop-Größen wie Wincent Weiß, Pur und Nena und Crossover-Stars wie David Garrett oder Hauser. Einige der Bühnen sind an sich schon sehenswert oder landschaftlich spektakulär gelegen - so lässt sich der Konzertausflug zum Kurzurlaub ausbauen. Ein Überblick mit den spannendsten Ereignissen.

Rosenheim Sommerfestival

Detailansicht öffnen 10500 Besucher haben bei den Konzerten im Rosenheimer Mangfallpark Platz. (Foto: Stephan Franz)

Den meisten Platz für sein Sommerfestival hat Rosenheim: 10500 Besucher finden - bei schlechtem Wetter in bunten Regenponchos - im Mangfallpark Platz. Und das ist auch nötig, denn der Aufmarsch der Stars ist gewaltig. Man hat den Eindruck, zunächst einmal wurde gebucht, wer als TV-Juror in "The Voice of Germany" seine Popularität gesteigert hat: Das sind deutsche Pop-Lieblinge wie Wincent Weiß, der gleich die DSDS-Jurorin Leony mitbringt (18. Juli), Silbermond mit dem siebten Album "Auf Auf" und der Schweizer Soul-Sensation Stefanie Heinzmann (19. Juli) und aus der aktuellen Voice-Staffel der irische Boyzone-Darling Ronan Keating mit etlichen Solo-Hits wie "Life Is A Rollercoaster" (12. Juli).

Detailansicht öffnen Everybody's Darling: Ex-Boyzone-Sänger und "The Voice"-Juror Ronan Keating kommt nach Rosenheim. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Nena, die sich bei "The Voice" ebenso alterlos zeigte wie bei ihren Konzerten, teilt sich den Abend mit einer nicht weniger legendären Kollegin aus England: Bonnie Tyler (17. Juli). Sie alle spielen laut Programm-Info "den Soundtrack ihres Lebens", beim Geigen-Star David Garrett (13. Juli) kann man den auf dem Album "Alive" nachhören, beim Schlager-Spaß-Giganten Dieter Thomas Kuhn in der Plattenkiste der Eltern (20. Juli).

Barockgarten Füssen

Detailansicht öffnen Im Barockgarten vor dem Festspielhaus Neuschwanstein ist Platz für Tausende Konzertgäste. (Foto: imago stock&people)

Die prächtigste Kulisse hat das Königswinkel Openair bei Füssen: Über den Forggensee blickt man auf Schloss Neuschwanstein, ein würdiger Rahmen für Sting - der Pop-Gentleman ist zwar immer noch kein britischer Sir, aber ein Chevalier der französischen Ehrenlegion. Der 73-jährige Ex-Frontmann von The Police wird am 24. Juli bei seinem einzigen Konzert in Bayern 2024 laut Programm "von einem elektrischen Rock-Ensemble" begleitet. Das klingt etwas feiner als "Band" und passt somit gut in den Barockgarten auf jener Halbinsel, die einst eigens für den Bau des Festspielhauses Neuschwanstein aufgeschüttet wurde.

Detailansicht öffnen Soll die Massen nach Füssen locken: Sting. (Foto: Erwin Scheriau/dpa)

Platz ist für etwa 8000 Gäste, wenn die Country-Rocker The BossHoss (19. Juli), die "Abenteuerland"-Popper Pur (20.), Michael Patrick Kelly (26. August) und Schlager-Königin Andrea Berg (2. August) sich vor dem Schloss-Berg-Panorama tummeln wie einst Ludwig II.

Regensburger Schlossfestspiele

Nicht nur mit Blick auf ein Schloss, sondern sogar mitten in einem Adelssitz hört man in Regensburg feine Konzerte. Der Innenhof des fürstlichen Schlosses ist für den Veranstalter der Thurn und Taxis Schlossfestspiele nicht verhandelbar, auch wenn die Hausherrin Gloria von Thurn und Taxis mit ihren politischen Ansichten für einige Kulturliebhaber und Sponsoren die Stimmung vergiftet.

Detailansicht öffnen Für 3000 Gäste ist Platz im Innenhof des fürstlichen Schlosses. (Foto: Odeon Concerte)

Das Programm allerdings haben Odeon Concerte sehr einladend zusammengestellt für täglich 3000 Gäste: Hier wird echte Klassik geboten mit der Oper "Carmen" (12. & 13. Juli), bei einer Opern-Gala mit der "Ikone der Salzburger Festspiele" Asmik Grigorian (14. Juli), aber genauso mit Klassik light etwa bei "Opern auf Bayerisch", "zwerchfellerschütternd" mit Kabarett-Stars wie Gerd Anthoff und Monika Gruber (20. Juli), oder beim Cello-Gigolo Hauser (17. Juli). Man denkt an die Kinder mit dem Janosch-Musical "Oh, wie schön ist Panama" (14. Juli, 10.30 Uhr), aber natürlich auch an Freunde erwachsener Unterhaltungsmusik mit Gastspielen von Andrea Berg (15. Juli), Kool & The Gang (18. Juli) und zwei italienischen Superstars: Zucchero (19. Juli) und Umberto "Ti Amo" Tozzi (21. Juli). Dessen Abschiedstournee huldigt seinem größten Hits (und nicht der Schlossherrin): "Gloria forever!"

Sommerfestival Altusried

Detailansicht öffnen Show-Meister: Die bayerischen Hip-Hopper Dicht & Ergreifend werden die Freilichtbühne Altusried stürmen. (Foto: Leon Zarbock)

Im schönen Allgäu kann man ins Schwärmen geraten. Die Veranstalter des Sommerfestivals Altusried sehen schon "Momente" voraus, "die uns verzaubern, uns mitreißen, unsere Herzen beschleunigen". Und sie freuen sich über "eine der schönsten Bühnen Europas": jenes freitragende Holzdach, das wie ein riesiger Fledermausflügel in der schönen Natur liegt, wo die Altusrieder seit 140 Jahren alle drei Jahre ihr Freilufttheater aufführen (nachzulesen auch in einem Kluftinger-Krimi). Diesen Sommer ist die Bühne Schauplatz für Musiker ausschließlich aus dem deutschsprachigen Raum: Bayerische Legenden wie Haindling (auf Abschiedstour, 28. August), La BrassBanda (23.) Dicht & Ergreifend (24.) und beim "Festival der Kultbands" Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit (1. September), für Österreichs Musikkabarett-Marktführer Pizzera & Jaus (30.8.), für Mittelalterrock von Saltatio Mortis (29.8.) wie für eine Melange aus Egerländer und Oberkrainer Blasmusik (31.8.), für die Schlager-Rocker Matthias Reim (22.) und Ben Zucker (27.8.) wie für den ewig jungen deutschen Elvis Peter Kraus (25.8.).

Eulenspiegel Zeltfestival Passau

Detailansicht öffnen Kann Lieder und Späße machen: Hannes Ringlstetter. (Foto: Marco Einfeldt)

An einem der "schönsten Flecken in Passau, Bayern oder sogar Deutschland" sieht der Veranstalter sein Eulenspiegel-Zeltfestival aufgeschlagen: am Ortsspitz von Passau, umspült von den drei Flüssen Donau, Inn und Ilz. Hinter Eulenspiegel steht der Passauer Till Hofmann, der es in München mit Bühnen wie dem Lustspielhaus zum "Kleinkunstkönig" gebracht hat. So sind auch in Passau die namhaftesten Kabarettisten zu Gast: zum Beispiel Alfred Dorfer (4. Juli), Günter Grünwald (8.), Eva Karl Faltermeier (9.), Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig (11.), Max Uthoff (17.), Luise Kinseher (18.) oder Willy Astor (21.). Auch die Musiker-Gäste sind schon lange Teil der Eulenspiegel-Künstlerfamilie: etwa Django 3000, Pippo Pollina (7.), Molden & Seiler (19.) und natürlich Spaß- und Liedermacher Hannes Ringlstetter (14. & 17.).

Musiksommer Walchenseekraftwerk

Das Walchenseekraftwerk kennen viele Schulklassen von ihrer Exkursion als einst "größtes Hochdruckspeicherkraftwerk der Welt". Die Turbinen können ohrenbetäubend laut sein, aber im "Infozentrum mit dem markanten Dach" erklingen abends schöne Töne: Die unweit vom Kochelsee in Bad Tölz groß gewordenen Bananafishbones eröffnen den 4. Musiksommer (23. Juni), es folgen Claudia Koreck (28.), Pam Pam Ida (7. Juli), Brustmanns Lust (12. Juli), Wiener Blond (18. Juli) und eine Italo-Pop-Night (28. Juli). Das alles heuer zur Feier "100 Jahre Walchenseekraftwerk".