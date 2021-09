Von Rosanna Großmann, Schondorf

Nach der mittlerweile beinahe obligaten Coronapause 2020 startet nun auch die Ammerseerenade wieder - zum siebten Mal schon findet das Klassikfestival statt, bei dem explizit andere, ja außergewöhnlichere Orte mit Musik rund um den namensgebenden See bespielt werden sollen. "Wir haben hier einen kleinen Zipfel vom Paradies abgekriegt", sagt Doris M. Pospischil, die gemeinsam mit ihrem Mann Hans-Joachim Scholz das Festival organisiert. Alles ehrenamtlich, mit einer Handvoll engagierter Mitarbeiter. Dank der 3G-Regelung könne man in diesem Spätsommer fast wieder ein normales Konzerterlebnis genießen. Das Programm entstand unter dem Begriff "Lebensgefühl am Ammersee": "See und Natur spielen eine mindestens gleichwertige Rolle wie die Musik", erklärt Pospischil. In dieser malerischen Umgebung wurden bereits etliche Künstler für ihr Schaffen inspiriert. Doch 2021 ist vieles anders, die Kunst erwacht gerade erst aus dem verordneten Winterschlaf: "Die Coronazeiten sind nicht wegzuwischen", bestätigt Pospischil. "Die Menschen müssen erst wieder zurückgeführt werden, diese Angebote genießen zu wollen und zu können."

Das Programm am drittgrößten See Bayerns startet am Samstag, 11. September, mit der lebensfrohen Musik des Wiener Janoska Ensembles. Das Konzert der drei Brüder und ihres Cousins, "Classic for Family", vereint Klassik und Jazz mit einem Tribut an die Beatles. Zum vierten Mal spielen die Familienmusiker bereits bei der Ammerseerenade im Florianstadl. Am Sonntag, 12. September, folgt die "Happy Classic Hour" mit den Auftritten des jungen Duos "Art2Beat" und der 21-Jährigen Pianistin Clara Isabella Siegle.

Dienstag, der 14. September, wartet mit dem beliebten "Schweinsbratenkonzert" auf: Essen zu den Klängen des Salonorchesters der Bad Reichenhaller Philharmoniker unter Leitung des Pianisten und Dirigenten Kristian Aleksic. "Classic Openair" am Freitag, 17. September, lädt zu einem musikalisch begleiteten Picknick auf der Wiese ein, hinter dem Obstgarten des Gasthofs Saxenhammer in Hechenwang. Hier mischen sich Heimatklänge mit Weltmusik und Klassik.

Das Befreiungskonzert, sogenannt "Liberation Concert" als Höhepunkt findet am Samstag, 18. September, zum dritten Mal in Sankt Ottilien, der bayerischen Erzabtei der Missionsbenediktiner statt. An diesem geschichtsträchtigen Ort gaben am 27. Mai 1945 aus den umliegenden Konzentrationslagern befreite jüdische Musiker drei Wochen nach Kriegsende ein Konzert. In Erinnerung daran wurde 2018 erstmals wieder dort konzertiert, wie ein auf YouTube verfügbarer Film dokumentiert. In diesem Jahr wird das Konzert vom Kammerorchester des Nationaltheaters Prag mit Elena Bashkirova am Klavier und Sharon Kam an der Klarinette durch eine Lesung mit Iris Berben ergänzt.

Ammerseerenade, Samstag, 11., bis Sonntag, 19. September, Programm und Infos unter Ammerseerenade.de