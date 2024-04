Vermutlich ist es Bellas Mischung aus Naivität und Unverfrorenheit, die das Publikum fasziniert: Die junge Frau mit dem Gehirn eines ungeborenen Kindes nimmt und gibt mehr als ihre Mitmenschen, sie will schreiende Babys schlagen, spricht Männer auf ihre Körperausdünstungen an und greift Frauen in den Schritt ("She grabbed my hairy business!"). Beim Festival in Venedig gewann "Poor Things" den Goldenen Löwen, bei der Oscarverleihung gab es vier Preistrophäen (unter anderem für die Hauptdarstellerin Emma Stone). Der Film läuft seit Monaten erfolgreich in den Kinos, in München derzeit im Maxim und in den Museum Lichtspielen.