Von Josef Grübl

In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Oscars verliehen, die Favoriten "Everything Everywhere All At Once", "Die Fabelmans", "Tár" oder "Im Westen nichts Neues" sind in vielen Kinos zu sehen. Etwas schwieriger ist es bei den Nebenkategorien, den besten Dokumentarfilmen etwa. Wer sich einen Überblick über den "Besten Kurzfilm" und "Besten animierten Kurzfilm" verschaffen will, kann das in einigen Kinos machen: Dort werden jeweils alle fünf Kandidaten in einer Vorstellung gezeigt.

Nominiert sind auch Kurzfilme von bekannten Namen: Der 37-Minüter "Le pupille" etwa lief in Cannes, wurde vom Mexikaner Alfonso Cuarón produziert und der Italienerin Alice Rohrwacher inszeniert. Deren Schwester Alba Rohrwacher spielt auch die Hauptrolle in dieser Geschichte über ein von Nonnen geführtes Mädcheninternat in der Weihnachtszeit. Die animierten Kurzfilme kommen aus Australien, Kanada oder Portugal, sie haben lange Titel wie "An Ostrich Told Me The World Is Fake and I Believe It" oder "Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd" (Foto).

Oscar Shorts 2023, Werkstattkino, Fraunhoferstr. 9, Monopol, Schleißheimer Str. 127, Maxim, Landshuter Allee 33