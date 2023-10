Margarethe von Trotta hat sich dieser komplizierten Lebens- und Liebesgeschichte angenommen, ihr Film "Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste" feierte im Februar Weltpremiere im Wettbewerb der Berlinale. Die Hauptrollen spielen Vicky Krieps und Ronald Zehrfeld, in den deutschen Kinos läuft der Film am Donnerstag, 19. Oktober, an. Einen Tag zuvor kommen die Regisseurin und ihr Hauptdarsteller ins Münchner City-Kino. Im Anschluss an die Vorstellung ist ein Filmgespräch geplant.

Ingeborg Bachmann - Reise in die Wüste, CH/AT/D/LUX 2023, Regie und Buch: Margarethe von Trotta, München-Premiere: Mi., 18. Okt., 19:30 Uhr, City-Kino, Sonnenstr. 12a