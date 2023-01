Der Chefkoch und sein Gast: Ralph Fiennes und Anya Taylor-Joy in "The Menu".

Bei Menüs kommt es ja auf die Speisenfolge an, so werden die Hors d'œuvres für gewöhnlich vor den Entrées oder Entremets serviert. Auf die richtige Reihenfolge setzen auch das Neue Maxim Kino und das Restaurant Broeding, die am Donnerstag, 26. Januar, einen kulinarischen Kinoabend veranstalten. Dieser beginnt um 17.30 Uhr im Broeding, dort wird ein 3-Gänge-Menü mit Champagner und Wein aufgetischt, um 19 Uhr geht es weiter ins Kino. Hier steht der aktuelle Kinofilm "The Menu" mit Ralph Fiennes als exzentrischem Chefkoch auf dem Programm. Dessen Gäste zahlen Unsummen und erwarten einen unvergesslichen Abend. Den bekommen sie auch, allerdings etwas anders als erwartet - insofern macht die Menüfolge an diesem Abend durchaus Sinn. Die Tickets kosten 55 Euro pro Person, erhältlich sind sie an der Kinokasse.

The Menu, USA 2022, kulinarischer Abend im Restaurant Broeding und Neues Maxim Kino, Do., 26. Jan., ab 17.30 Uhr, Schulstr. 9 und Landshuter Allee 33