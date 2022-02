Von Josef Grübl

Kenneth Branagh muss aufpassen, dass er sich nicht selbst Konkurrenz macht: Aktuell läuft seine Agatha-Christie-Verfilmung "Tod auf dem Nil" überall in den Kinos, aber bereits nächste Woche startet seine nächste Regiearbeit. "Belfast" ist der wohl persönlichste Film des britischen Regisseurs, er erinnert sich darin an seine Kindheit in der Hauptstadt Nordirlands. Dort wurde Branagh im Jahr 1960 geboren, dort setzt auch neun Jahre später die Filmhandlung ein: Mit einem Holzschwert und einem Mülltonnendeckel läuft der neunjährige Buddy (Jude Hill) durch die Straßen Belfasts, er ist ein glückliches Kind mit Freunden und einer intakten Familie. Doch sein Spiel wird jäh unterbrochen: Am 15. August 1969 zieht ein gewaltbereiter Mob durch Buddys Straße, Autos werden angezündet, es kommt zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Protestanten und Katholiken.

Belfast ist im Kriegszustand, Panzer rollen, Patrouillen marschieren und am Straßenende errichtet man Barrikaden mit Stacheldrahtzaun. Branagh erzählt aber aus Kindersicht von den "Troubles", dem Nordirlandkonflikt. Buddy klettert keck über die Absperrungen und denkt darüber nach, ob er jetzt noch mit dem katholischen Mädchen aus seiner Klasse zusammenkommen kann. Doch seine Eltern (Caitriona Balfe, Jamie Dornan) wollen das Land verlassen, nach England oder gar Australien ziehen. Es ist eine ebenso persönliche wie politische Geschichte, selbst wenn keine weltpolitischen Zusammenhänge erklärt werden. Kenneth Branaghs Film ist für sieben Oscars nominiert, das Leopold Kino zeigt ihn einen Tag vor Kinostart als Preview.

Belfast, GB 2021, Regie: Kenneth Branagh, Mi., 23. Feb., 19:45 Uhr, Leopold Kino, Leopoldstr. 78, Bundesstart ab 24. Februar