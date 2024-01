Von Oliver Hochkeppel

70 wird Josef Brustmann heuer, wenn auch erst spät im Jahr, Ende Dezember. Ein Alter, in dem, das ist nun eben so, mehr hinter als vor einem liegt. Nun spielt das Biografische seit jeher eine große Rolle in den Werken des Musikers, Dichters und Kabarettisten Josef Brustmann. Wenn einen dann eine Pandemie aus der Reise- und Auftrittsroutine heraus ganz auf sich zurückwirft und einen obendrein in einem Hamburger Hotel unvermittelt Erinnerungen an die Familiengeschichte tränenreich übermannen, dann ist es wohl endgültig Zeit für eine große Rückschau.