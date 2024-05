Anders sieht das bei zwei weiteren Terminen aus, denn die sind im Wortsinne einmalig, und auch noch am selben Tag, am 17. Mai nämlich. In der Schreiberei des Münchner Zwei-Sterne-Kochs Tohru Nakamura, der schon familiär bedingt gute Beziehungen zu Japan unterhält, sind dann nämlich zwei Kakigori-Experten mit ihren Kreationen zu Gast. Kakigori, das ist japanisches Speiseeis, das in Flocken von einem Eisblock geschabt wird und mit Früchten und Milch verfeinert werden kann. Entstanden ist die Spezialität schon vor Jahrhunderten in der Stadt Nara, die um 800 herum auch einmal Japans Hauptstadt und später eine beliebte Sommerresidenz des Adels gewesen ist. Heute gibt es dort alljährlich ein Kakigori-Festival mit dem Namen Shirayuki ("weißer Schnee"). Die Mitbegründer des Festivals Keiko Okada und Sousuke Hirai sind demnächst auf Deutschlandbesuch und zeigen ihre Kunst in Berlin und München - und hier in der Schreinerei. Ein kleiner Kreis kann dafür Plätze buchen und darf für 60 Euro drei der kulinarischen Kunstwerke kosten (Kakigori in der Schreiberei, Freitag, 17. Mai, 16-18 Uhr, Dienerstraße 20, pro Person 60 Euro, Reservierung unter Telefon 089/21529172 oder auf www.schreiberei-muc.de).

Steigt man dann nach dem Schabeeisgenuss in die Tram 19 Richtung Pasing ein und fährt ein paar Stationen, dann erreicht man mühelos bis 19 Uhr den Meatingraum im Westend. Dort findet an diesem Tag ein fünfgängiges Tasting-Dinner in Sachen Sake, also Reiswein, mit dem etwas albernen Titel For God's Sake! statt. Die Sake-Sommelière Dora vom Importeur Worldsake wird (auf Englisch) mindestens sechs verschiedene Sakes vorstellen. Dazu gibt es ein korrespondierendes Menü. Das ist allerdings kein rein japanisches, sondern ein Crossover-Menü mit bayerischen Einsprengseln (zum Beispiel mit einer bayerischen Garnele) und vorwiegend vegetarisch geprägt (For God's Sake! Tasting und Dinner, Freitag, 17. Mai, 19 Uhr, Meatingraum, Gollierstraße 38, pro Person 109 Euro, Anmeldung unter Telefon 0171/9931424 oder auf www.meatingraum.de ).