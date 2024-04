Lokalrunde:Japans Nudeln und ein Champagner-Bankett

"Ramen? Das sind diese japanischen Nudelsuppen, oder?" Bis vor zehn Jahren war das noch eine gängige Nachfrage. Heute ist Suppe mit Ramen weithin bekannt als internationales Fastfood-Gericht, das man schnell mal in der Mittagspause zwischen zwei Konferenzen beim Japaner um die Ecke verputzt. Aber wer Ramen nur so kennt, kennt Ramen nicht! Die volle Bandbreite der japanischen Nudel lässt sich nun in der Porzellanmanufaktur Nymphenburg kennenlernen, wo die Nürnberger Ramenfaktur von Mitte Mai bis Ende Juni gastiert. Am Herd steht der Münchner Koch Felix Adebahr , der bis vor Kurzem Küchenchef im Käfers Green Beetle gewesen ist und in der Sterneküche von Bobby Bräuers Esszimmer gearbeitet hat. Mit der Produktpalette der Ramenfaktur, die mit bayerischem Biomehl auf japanischen Nudelmaschinen Ramen herstellt, hat er ein sechsgängiges Menü mit Fisch- und Fleischgerichten zusammengestellt, das von einer Wein- und Sake-Auswahl begleitet wird. Sonntagmittag gibt es ein verkürztes Fünf-Gang-Menü. Aufgetischt wird die Verbindung von Haute Cuisine und traditioneller japanischer Küche in der "Grünen Schleif", einem historischen Bauwerk auf dem Gelände der Porzellanmanufaktur, in dem auch schon der Drei-Sterne-Koch Jan Hartwig mehrere Wochen lang ein Pop-up-Restaurant betrieb (Nymphenburg trifft Ramenfaktur: Amen Pop-up, Nördliches Schlossrondell 8, 17. Mai bis 23. Juni, donnerstags freitags und samstags 18.30 Uhr, sonntags 12 Uhr, sechs Gänge abends: 249 Euro pro Person, fünf Gänge mittags: 179 Euro, www.nymphenburg.com ) .

Das Champagnerhaus Perrier-Jouët feiert jedes Jahr wieder den Jahreslauf an sich mit einer Art Erlebnis-Dinner, The Banquet of Nature genannt. Die etwas gewundene Herleitung sparen wir uns hier einmal; es geht jedenfalls darum, Natur, Jahreszeiten und Champagner unter einen Hut zu bekommen, das Dinner wird dabei auch noch optisch und akustisch "mit einer der jeweiligen Jahreszeit gewidmeten Animation untermalt", wie aus dem Luxushotel The Charles verlautet. In dessen Restaurant Sophia's findet das Bankett nämlich dieses Jahr an vier Terminen in München statt. Der neue Küchenchef Thomas Beiglböck hat sich den Zwei-Sterne-Koch Sebastian Sandor aus dem Restaurant Louis in Saarlouis zur Seite geholt und mit ihm sechs Gänge kreiert, die auf die jeweiligen Champagner-Cuvées abgestimmt sind (The Banquet of Nature, Sophia's im Hotel The Charles, Sophienstraße 28, 29. und 30. April sowie 2. und 3. Mai, Beginn: 19 Uhr, 379 Euro pro Person inklusive Champagnerbegleitung, www.roccofortehotels.com).