Von Alexandra Höpfl

"Toll, dass du trotz deiner Behinderung hier bist." Worte, die vielleicht nett gemeint sind, aber Amelie Ebner, 25, verletzen. Sie hat sie schon so oft auf der Dating-Plattform Tinder geschickt bekommen. An manchen Tagen vermiesen sie ihr die Laune, an anderen zuckt sie einfach mit den Schultern. Amelie kann es nicht als Kompliment sehen, wenn jemand sie dafür lobt, dass sie "trotz ihrer Behinderung" datet. Sie fühlt sich dann auf ihren Rollstuhl reduziert.