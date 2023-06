Zoo-Führungen in München

Interview von Bernd Kramer

SZ: Frau Tutter, Sie führen regelmäßig Besucherinnen und Besucher durch den Tierpark Hellabrunn und erklären Homosexualität im Tierreich, vor allem jetzt zur Pride Week in München veranstalten Sie Sonderführungen. Wie steht es um die queere Community im Zoo?

Ilse Tutter: Mal so, mal so. Bei den Flamingos haben wir gleichgeschlechtliche Paare, aber die brüten gerade nicht. Dafür haben wir gleichgeschlechtliche Pinguine, die man gut beobachten kann. Männchen und Weiblichen sind bei den Pinguinen zwar auf den ersten Blick kaum zu unterscheiden, aber die Besucher können ein gleichgeschlechtliches Paar daran erkennen, dass beide ihren Markierungsring am gleichen Oberarm tragen: Männlichen haben sie rechts, Weibchen links. Und dann gibt es ja noch unsere beiden Löwenmännchen.

Die beiden Löwen im Münchner Zoo sind schwul?

Ich würde es zurückhaltender formulieren: Es sind zwei männliche Löwen, die regelmäßig geschlechtlichen Kontakt haben. Wir können Tiere schlecht nach ihrer sexuellen Identität befragen, sie sagen uns nicht, ob sie sich selbst als schwul oder lesbisch oder bisexuell verstehen. Nur ihr Verhalten können wir beobachten, auch die Besucherinnen und Besucher sind dann jedes Mal erstaunt. Es ist ein Hingucker, wenn die Löwenmännchen sich miteinander vergnügen. Das geht dann so lange, bis einer zum Orgasmus kommt.

Oha.

Wir wissen nicht genau, warum sie das machen. Es mag auch einfach nur daran liegen, dass die beiden alten Herren hier im Zoo einfach kein Weibchen haben und sie ihren Trieb nicht anders abbauen können. Homosexuelles Verhalten unter Tieren ist aber kein Zoo-Artefakt, was viele im ersten Moment vermuten. Es lässt sich auch in freier Wildbahn beobachten, nicht nur bei Löwen, sondern bei fast allen Arten, sogar bei Insekten.

Diese Untersuchungen kommen aber erst nach und nach, weil Homosexualität in vielen Kulturkreisen lange tabuisiert war und natürlich Forscherinnen und Forscher das, was bei Menschen versteckt und beschwiegen wurde, in ihren Untersuchungen im Tierreich ebenfalls ausgeblendet haben. Man hat lieber weggeschaut, damit man weiter in Glauben leben konnte, dass Homosexualität widernatürlich sei. Heute weiß man es besser.

Detailansicht öffnen Markierung rechts heißt: Männchen. Markierung links: Weibchen. Diese beiden Pinguine sind offenbar ein klassisch-heteronormatives Paar, aber tolerant gegenüber anderen Lebensformen. (Foto: Robert Haas)

Wie hat die Forschung das Thema entdeckt?

Früh beobachtet und festgehalten hat die Wissenschaft homosexuelles Verhalten vor allem bei den koloniebrütenden Vögeln, etwa bei Pinguinen. Da ist es besonders auffällig.

Ein an Darwin geschulter Biologe, der in Tieren vor allem die Erfüller eines evolutionären Fortpflanzungsprogramms sieht, wird doch sicher verstört sein von der Beobachtung.

Nicht unbedingt. Bei den Pinguinen erfüllen Paare, die keine eigenen Nachkommen zeugen können, nämlich durchaus eine wichtige Funktion für ihre Art. In der Kolonie gibt es immer wieder verwaiste Eier, und auf die sind die gleichgeschlechtlichen Pinguinpaare ganz wild. Sie nehmen sich der Eier an und bringen Küken durch, die sonst wahrscheinlich nie geschlüpft wären, so dass die Kolonie insgesamt mehr Nachwuchs hat und besser überlebt. Homosexualität kann durchaus mit evolutionären Vorteilen verbunden sein.

Für gleichgeschlechtliche Menschenpaare ist es nicht immer leicht, sich einen Kinderwunsch zu erfüllen. Im Tierreich gibt es also ganz ähnliche Wege zum Kinderglück: Das gleichgeschlechtliche Pinguinpaar adoptiert seinen Nachwuchs...

... aber bevor wir das verklären: Das läuft nicht immer im Tierreich so friedlich ab. Bei manchen Arten rauben die homosexuellen Paare sich auch einfach die Nachkommen, die sie selbst nicht zeugen können.

Detailansicht öffnen Ilse Tutter ist promovierte Biologin und Zoo-Guide im Tierpark Hellabrunn. Mit im Bild: eine Lemure, über deren sexuelle Orientierung aber nichts bekannt ist. (Foto: privat)

Gibt es Tiere, bei denen gleichgeschlechtliche Paare mit Kinderwunsch auf Samenspender oder Leihmütter zurückgreifen?

Gibt es auch. Unter Trauerschwänen ist der Anteil von männlichen Pärchen relativ hoch. Sie lassen sich von einem Weibchen Eier ins Nest legen und vertreiben es anschließend, eine Art Leihmutterschaft also. Bei bestimmten Albatrossen sind dagegen aus zwei Weibchen bestehende Paare relativ häufig. Die lassen sich von einem Männchen begatten, das sie verjagen, sobald es seine Schuldigkeit getan hat. Ob dem männlichen Albatros immer klar war, dass er von Anfang an nur als Samenspender vorgesehen war, wissen wir natürlich nicht. Er hat einfach zu gehen, und das macht er.

Sind Tiere toleranter gegenüber Homosexualität, als wir Menschen es in unseren Gesellschaften mitunter sind?

Toleranz würde ich es nicht nennen. Es ist schlicht so, dass es Homosexualität unter Tieren gibt, und die Artgenossen schenken dem deswegen keine besondere Beachtung. Warum sollte das unter Tieren auch anders sein? Da gibt es ja keinerlei kulturelle Ressentiments. Es kommt selbstverständlich vor, dass ein Elternpaar sein Küken verteidigt, wenn ein gleichgeschlechtliches Paar es klauen will. Aber das täte es bei jedem. Gleichgeschlechtliche Paare werden nicht an sich geächtet oder aus der Kolonie verstoßen.

Was kann der Mensch von den anderen Tieren lernen?

Zumindest so viel: Homosexuelles Verhalten kommt ständig vor, nicht nur beim Menschen, sondern bei allen möglichen Arten. Es ist eine normale Spielart der Natur, es ist keine Krankheit. Das Einzige, was nur beim Menschen vorkommt, ist die Homophobie.

Die Führungen zu "Homosexualität im Tierreich" dauern 90 Minuten, Teilnehmende müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Die Termine im Juni sind bereits ausverkauft. Mehr Infos im Internet unter www.hellabrunn.de.