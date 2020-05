Plexiglas an den Schaltern und 100 Liter Desinfektionsmittel täglich: Wie die DB-Mitarbeiter am Hauptbahnhof München versuchen, den Kunden ein sicheres Reisen zu ermöglichen.

Es ist immer noch vergleichsweise ruhig am Münchner Hauptbahnhof. Während sonst zur Mittagszeit in den Geschäften und an den Imbissläden im Zwischengeschoss Gedränge herrscht, hält sich der Ansturm noch immer in Grenzen. Kein Wunder: Vor Ausbruch der Corona-Pandemie nutzten täglich rund 450 000 Passagiere den Bahnhof, der - gemessen an der Zahl der Gleise - der zweitgrößte der Welt ist. Jetzt, so schätzt Bahnhofsmanagerin Mareike Schoppe, sind es etwa 50 000 Passagiere am Tag.

Das klingt zwar immer noch nach viel, dennoch ist Abstandhalten in der Gleishalle oder im Zwischengeschoss kein Problem. Zwischenzeitlich, als die Ausgangsbeschränkungen in Bayern galten, hätten viele Läden dichtgemacht, berichtet Schoppe. Jetzt haben die meisten wieder offen - und die Bahn tut vieles, um die Infektionsgefahr möglichst gering zu halten.

Mitarbeiter der DB-Sicherheit achten auf die Einhaltung der Mundschutzpflicht in den Zügen und Gebäuden. Obwohl an den Eingängen Schilder unübersehbar auf die Sicherheitsvorschriften hinweisen, sieht man vereinzelt Menschen, die entweder gar keine Maske tragen oder sie unters Kinn geschoben haben. Sie bekommen von den Bahnleuten einen freundlichen Hinweis, selbst Strafen verhängen können sie nicht. Wenn sich jemand partout nicht an die Sicherheitsvorschriften halten will, wird die Polizei alarmiert. Ein Verstoß gegen die Maskenpflicht ist eine Ordnungswidrigkeit und wird von den Beamten angezeigt.

‹ › Es ist wieder mehr Betrieb im Hauptbahnhof. Bild: Catherina Hess

‹ › Statt Prospekten zum Mitnehmen gibt es aber nun... Bild: Catherina Hess

‹ › ...Spender zum Desinfizieren im Hauptbahnhof. Bild: Catherina Hess

‹ › Mitarbeiter reinigen mehrmals am Tag Oberflächen wie zum Beispiel Treppengeländer. Bild: Catherina Hess

‹ › Und am Schalter sorgt rotes Flatterband für Abstand. Bild: Catherina Hess Wird geladen ...

An den Schaltern und in sämtlichen Geschäften im Bahnhof trennen Plexiglasscheiben die Kunden vom Service-Personal. Das wird so lange beibehalten, bis das Robert-Koch-Institut die Empfehlung wieder aufhebt. Überall im Bahnhof sind vor den Läden Trennstriche angebracht, die an den vorgeschriebenen Abstand erinnern - und im DB-Reisecenter wird man von einem Mitarbeiter mit Maske mit dem Satz "Sie dürfen sich jetzt auch die Hände desinfizieren und eine Nummer ziehen" begrüßt. Die Ständer, in denen normalerweise auf Papier gedruckte Reiseinformationen ausliegen, sind wegen der Infektionsgefahr leer.

Die Reisenden und das Personal sollen nicht nur geschützt werden, sie sollen auch bemerken, dass die Bahn etwas unternimmt. Diese PR hat der Staatskonzern bitter nötig, nachdem das Passagieraufkommen bundesweit zeitweise um bis zu 90 Prozent zurückgegangen ist und die Bahn nun auf Staatshilfen in Milliardenhöhe angewiesen ist. Allmählich, so berichtet ein Bahnsprecher, geht es mit den Fahrgastzahlen aber wieder nach oben. "Im Verhältnis zum Shut-down ist schon wieder viel los", sagt er. Seit vergangener Woche fährt etwa die S-Bahn wieder ihr Normalprogramm, weshalb sie die zusätzlichen Busse an den Außenästen an diesem Freitag einstellt. Am Bahnsteig der S-Bahn wird es zu den Hauptverkehrszeiten wieder eng, sodass Mitarbeiter der Bahn die Passagiere per Lautsprecherdurchsagen oder direkt an die Abstandsregeln erinnern müssen. "Intuitiv halten sich die Leute nicht daran", sagt Mareike Schoppe. Und am kommenden Pfingstwochenende rechnet die Bahn mit einer deutlichen Zunahme an Reisenden.

Voraussichtlich wird es noch länger dauern, bis die gewohnten Massen wieder in die öffentlichen Verkehrsmittel strömen. Aber auch bei reduziertem Andrang schaut die Bahn darauf, dass regelmäßig sämtliche Oberflächen im Bahnhof desinfiziert werden. Laut Akif Ugur, der die Desinfektionsmaßnahmen leitet, werden bis zu 100 Liter Desinfektionsmittel täglich im Hauptbahnhof verbraucht. Flächen, die berührt werden, zum Beispiel Handläufe, desinfiziert ein fünfköpfiges Team bis zu vier Mal am Tag. Wo besonders viel los ist, geschieht dies öfter. Besteht irgendwo der Verdacht auf eine Corona-Infektion, etwa in einem Zug, rückt Ugurs Reinigungsteam dem Virus an Ort und Stelle zu Leibe.

220 Menschen arbeiten für die Bahntochter DB Station und Service am Münchner Hauptbahnhof. Dazu kommen die vielen Angestellten der Läden und der am Bahnhof ansässigen Einrichtungen sowie der anderen Bereiche der Bahn. Auch sie, erklärt Mareike Schoppe, sollen sich sicher fühlen können, denn anders als in vielen anderen Berufen können viele ihren Job nicht im Home-Office erledigen. Der Verkehr muss auch während der Krise rollen.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Zu Beginn habe man viel improvisieren müssen, sagt Bahnhofsmanagerin Schoppe, trotz bestehender Pandemie-Notfallpläne. Es fehlten zum Beispiel Trennscheiben, außerdem standen für die Mitarbeiter nicht genügend Masken respektive Desinfektionsmittel zur Verfügung. Letzteres stellt das Reinigungsteam der Bahn inzwischen selbst her. Das werde man als Lehre mitnehmen und künftig immer einen Vorrat an der nötigen Schutzausrüstung vorhalten.