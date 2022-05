Von Bernhard Blöchl, München

Die Filmwelt blickt nach Cannes, und an der Isar steigt die Vorfreude. Wie nun offiziell bestätigt wurde, läuft zur Eröffnung des Filmfests München am 23. Juni das neue Werk der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer: "Corsage" heißt ihr Historiendrama über die gereifte Kaiserin Sisi (Vicky Krieps), das in diesen Tagen Weltpremiere hat - beim Festival in Cannes.

Die Deutschlandpremiere geht in München in der Isarphilharmonie im Gasteig HP8 über die Bühne, auch das ist eine Nachricht wert. "Dass wir die Eröffnung des Filmfests München dieses Jahr an einem Ort feiern können, der nicht nur einen beeindruckenden, großen dunklen Saal für den Eröffnungsfilm, sondern auch ein Industriedenkmal mit toller Atmosphäre für unsere Opening-Party bietet, das ist wunderbar im wahrsten Sinne des Wortes", sagte die Festivaldirektorin Diana Iljine. Und Gasteig-Chef Max Wagner schwärmte in seiner Mitteilung bereits vom "größten Kinosaal Münchens".

Amerikahaus wird neues Festivalzentrum

Neu in diesem Jahr ist auch das Festivalzentrum. Entsprechende Gerüchte kursierten schon eine Weile, nun ist es offiziell: Das Amerikahaus wird zentraler Anlaufpunkt für Publikum und Branche. Hier, und an weiteren Spielstätten im Kunstareal, sollen Filme gezeigt werden und Diskussionsrunden über die Bühne gehen. Insgesamt 120 neue Filme werden bei der 39. Festivalausgabe von 23. Juni bis 2. Juli präsentiert, an zahlreichen Kinos und Veranstaltungsorten der Stadt. Das komplette Programm wird am 9. Juni bekannt gegeben.