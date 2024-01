Am 12. Januar kehrt er auf die große Leinwand zurück: Das Filmtheater Sendlinger Tor zeigt ihn mit Live-Orchester, das Babylon Orchester Berlin spielt die originale Musik von Hans Erdmann. Die auf Stummfilm-Vertonungen spezialisierten Musikerinnen und Musiker traten im Dezember mit "Metropolis" erstmals in München auf. Da die Nachfrage so groß war, kehren sie jetzt zurück und vertonen am 13. und 14. Januar noch einmal diesen Klassiker von Fritz Lang.

Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens, D 1922, Regie: F.W. Murnau, Filmkonzert am Freitag, 12. Jan., 19.30 Uhr, Filmtheater Sendlinger Tor, Sendlinger-Tor-Platz 11