Bei der 74. Berlinale werden nicht nur Preise verliehen, sondern auch Newcomer vorgestellt. Welche Talente aus Bayern für Aufsehen sorgen - und was den jungen Menschen Angst macht.

Von Josef Grübl, Berlin

Der Nachwuchs ist da, er wird nur nicht gesehen. Zumindest am ersten Berlinale-Wochenende, bei einer der gefragtesten Partys des an gefragten Partys nicht armen Filmfestivals. Die Boulevard-Experten der Bunten wollen im zugigen Sony Center ihre "New Faces" präsentieren; drinnen ist es eng, draußen schüttet es.