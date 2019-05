26. Mai 2019, 20:38 Uhr Europawahl in München Freudentränen und enttäuschte Hoffnungen

Die großen Gewinner der Europawahl in München sind die Grünen - sie konnten nach derzeitigem Stand um 11,6 Prozentpunkte auf 31,3 Prozent zulegen.

Die CSU bleibt mit 26,9 Prozent gleich - ist allerdings nur noch zweitstärkste Kraft nach den Grünen.

Verheerend ist das Ergebnis für die SPD: Die Partei sackt auf nur mehr 11,5 Prozent ab (-14,3). Die AfD wurde mit 6 Prozent viertstärkste Kraft in München (-1,8).

Die Wahlbeteiligung war so hoch wie bei noch keiner Europawahl: 67,2 Prozent der Münchner haben abgestimmt.



Von Heiner Effern, Julian Hans , Dominik Hutter und Melanie Staudinger

Knapp ist das nicht gerade. Zu früh jubeln will Henrike Hahn aber trotzdem nicht. Die Grünen-Politikerin reißt im Feierwerk an der Hansastraße dann doch den Arm hoch, umarmt ihre beiden kleinen Töchter. Für die 48-jährige Politikwissenschaftlerin, die im beschaulichen Vorort Oberpframmern aufgewachsen ist, ist es der zweite Anlauf ins Europaparlament. Diesmal, als bayerische Spitzenkandidatin, schafft sie es locker - Listenplatz 13 ist bei einem solchen Wahlergebnis keine Hürde mehr. Die Grünen holen mehr als 30 Prozent in der Stadt, bayernweit werden sie zweitstärkste Kraft. Was sich bereits bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst angedeutet hat, bestätigt sich nun bei der Europawahl: Der Aufschwung setzt sich fort. "Ich bin so überwältigt und dankbar", sagt Hahn.

Nach Auszählung von 872 der 945 Wahlgebiete kommen die Grünen auf 31,2 Prozent und steigern ihr Resultat von 2014 damit um 11,6 Prozentpunkte. Die CSU erreicht 26,7 Prozent (-0,2), die SPD sackt auf nur mehr 11,5 Prozent ab (-14,3). Die AfD wurde mit 6,1 Prozent viertstärkste Kraft in München (-1,7), die FDP rangiert dahinter mit 5,2 Prozent (-0,1).

Allzu überraschend ist zumindest für die Grünen das Ergebnis nicht. Seit langem schon schneiden sie in Umfragen gut ab. Kein Wunder also, dass ihre Anhänger nur aus einem Grund ins Feierwerk gekommen sind: zum Feiern. Und entsprechend groß ist auch der Jubel, als die Ergebnisse im Fernsehen bekannt gegeben werden. "Wir haben den Schwung von der Landtagswahl mitgenommen", sagt Hahn mit Freudentränen im Gesicht. Das Erfolgsgeheimnis aus ihrer Sicht: "Wir haben immer ein klares Pro-Europa-Bekenntnis verkündet, und es lohnt sich, klare Kante gegen Rechts zu zeigen. Wir stehen für Vielfalt, für Klimaschutz, für Artenschutz, und wir sind ein verlässlicher Partner."

Auch Katrin Habenschaden, die 2020 für die Grünen als Oberbürgermeisterin ins Rathaus einziehen will, wirkt entspannt. Die Stimmung auf der Straße sei gut gewesen, wie sie selbst gemerkt habe. Selbst in Allach, einer der CSU-Hochburgen am Stadtrand, sei die Atmosphäre an den Wahlkampfständen gelöst gewesen. "Wer hätte vor 40 Jahren gedacht, dass wir die zweitstärkste Kraft in diesem Land werden?", sagt die Bundestagsabgeordnete Claudia Roth. Das Resultat überzeugt sogar Skeptiker wie den früheren Bundestagsbewerber Peter Heilrath: "Ich hatte in den vergangenen Monaten immer ein wenig sie Sorge, dass der Höhenflug der Grünen wieder abebbt. Aber es scheint sich um einen strukturellen Wandel zu handeln."

Ganz anders hingegen ist die Stimmung bei der SPD, die im Café Magali neben ihrer Parteizentrale am Oberanger zusammengekommen ist. "Ich hatte gehofft, dass die Landtagswahl der Tiefpunkt war und dass es nun langsam wieder nach oben geht", sagt Claudia Tausend, die Stadtchefin der Münchner SPD. Ihre Partei habe keine Fehler gemacht wie in den vergangenen Wahlen, sondern richtige und gute Themen gesetzt. Die 9,5 Prozent der ersten Prognose seien enttäuschend und ließen auch für das Resultat in der Stadt nichts Gutes erwarten. "Ich muss befürchten, dass auch das Münchner Ergebnis ähnlich ausfallen wird wie bei der letzten Landtagswahl", sagt Tausend. Im Oktober 2018 hatten die Sozialdemokraten 12,8 Prozent der Stimmen erhalten.

Es ist mehr eine Wahlveranstaltung, denn eine Wahlparty: Ein Teilnehmer blickt bei der Bayern-SPD auf ein Statement von Parteichefin Andrea Nahles. (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Draußen vor der Türe fordern enttäuschte junge Sozialdemokraten schon ihre Konsequenz aus dem erneut frustrierenden Ergebnis und haben diese auf zwei Plakate gemalt. "Wir wollen mehr" steht darauf. Christian Köning, Stadtchef der Jungsozialisten, will das auch als Ankündigung für die Kommunalwahl 2020 verstanden wissen. Er fordert mehr junge Kandidaten auf der Liste, mehr Mitsprache bei den Themen. Dann könne die SPD auch wieder junge Menschen erreichen, ist der Juso-Vorsitzende sich sicher.

In ihrer Landesleitung jubelt die CSU derweil - über ihr Ergebnis und das ihres Spitzenkandidaten Manfred Weber. Bernd Posselt steht etwas am Rand des Getümmels und strahlt. Er hat vor fünf Jahren seinen Sitz im Europaparlament verloren und trotzdem weiter gemacht. Ist nach Brüssel und Straßburg gereist, hat an Beratungen teilgenommen. Damals war er auf Listenplatz 6, das hat nicht gereicht. Jetzt sieht es gut für ihn aus. Es könnte reichen. Und falls nicht, hat Posselt eine zweite Chance: "Wenn der Weber in die Kommission kommt, und davon bin ich überzeugt, dann bin ich ja drin. Das heißt, ich käme statt jetzt in sechs Wochen rein, und das werde ich gerade noch aushalten."

Wie es aussieht, zieht auch Klaus Buchner (ÖPD) wieder ins Europaparlament ein. "Wir alle freuen uns sehr über diesen Erfolg, die Bürger honorieren unsere Arbeit für Mensch, Natur und besonders die Artenvielfalt", sagt ÖDP-München-Chef Thomas Prudlo.

Am Sonntag gaben ungewöhnlich viele Münchner ihre Stimme ab. Bis 20 Uhr waren es 67,2 Prozent. So hoch war die Wahlbeteiligung noch bei keiner Europawahl in diesem Jahrtausend. Das lag auch an der Briefwahl, die knapp ein Drittel nutzte. Im Vergleich aber bleibt Europa das Stiefkind: Bei der Bundestagswahl 2017 beteiligten sich 76,2 Prozent, bei der Landtagswahl 2018 waren es 72,7 Prozent.