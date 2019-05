26. Mai 2019, 19:00 Uhr Erste Zahlen für München Freudentränen und enttäuschte Hoffnungen

Nach der Wahlprognose für Bayern jubeln die Münchner Grünen um Spitzenkandidatin Henrike Hahn - auch wenn die Ergebnisse für die Stadt noch gar nicht ausgezählt sind. Bei der SPD am Oberanger dagegen herrscht Ernüchterung



Von H. Effern, J. Hans, D. Hutter und M. Staudinger

Der Aufschwung der Grünen in München setzt sich fort. Was sich bereits bei der Landtagswahl im vergangenen Herbst angedeutet hat, bestätigt sich nun offenbar auch bei der Europawahl. "Ich bin so überwältigt und dankbar", sagt die Münchner Politikerin Henrike Hahn, die als Spitzenkandidatin für die Grünen in Bayern angetreten ist. Es ist kurz nach 18 Uhr am Sonntag, zu diesem Zeitpunkt liegt für die Stadt München noch keine Auszählung vor. Bayernweit aber erreicht die Partei 20,5 Prozent, die Grünen müssen also wahrlich nicht aufgeregt sein. Seit langem schon schneiden sie in Umfragen gut ab, bestätigen sich die ersten Prognosen, wird Hahn es ins Europaparlament schaffen. Kein Wunder also, dass ihre Anhänger nur aus einem Grund ins Feierwerk an der Hansastraße gekommen sind: zum Feiern. Und entsprechend groß ist auch der Jubel, als die ersten Ergebnisse im Fernsehen bekannt gegeben werden.

Spitzenkandidatin Henrike Hahn (Mitte) freut sich im Feierwerk mit der versammelten Grünen-Spitze über die erste Prognose. (Foto: Stephan Rumpf)

"Wir haben den Schwung von der Landtagswahl mitgenommen", sagt Hahn mit Freudentränen im Gesicht. Das Erfolgsgeheimnis der Grünen aus ihrer Sicht: "Wir haben immer ein klares Pro-Europa-Bekenntnis verkündet, und es lohnt sich, klare Kante gegen Rechts zu zeigen. Wir stehen für Vielfalt, für Klimaschutz, für Artenschutz, und wir sind ein verlässlicher Partner." Auch Katrin Habenschaden, die im kommenden Jahr für die Grünen das Oberbürgermeisteramt in München holen will, wirkt sehr entspannt. Ihre Zuversicht stamme nicht nur aus den Umfragen, auch die Stimmung auf der Straße sei gut gewesen, wie sie selbst gemerkt habe. Selbst in Allach, einer der traditionellen CSU-Hochburgen in Stadtrandlage, sei die Atmosphäre an den Wahlkampfständen gelöst gewesen, berichtet Habenschaden.

Europawahl - SPD Bayern dpatopbilder - 26.05.2019, Bayern, München: Ein Teilnehmer blickt beim Wahlabend der Bayern-SPD auf ein Statement von Andrea Nahles (SPD), Parteivorsitzende der SPD. Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Auch bei der ÖDP ist die Freude groß. Den ersten Prognosen zufolge zieht der Münchner Klaus Buchner wieder ins Europaparlament ein. "Wir alle freuen uns sehr über diesen Erfolg, die Bürger honorieren unsere Arbeit für Mensch, Natur und besonders die Artenvielfalt", sagt Thomas Prudlo, Vorsitzender der ÖDP München.

Ganz anders hingegen ist die Stimmung bei der SPD, die in ihrer Münchner Parteizentrale am Oberanger zusammengekommen ist. "Ich hatte gehofft, dass die Landtagswahl der Tiefpunkt war und dass es nun langsam wieder nach oben geht", sagt Claudia Tausend, die Stadtchefin der Münchner SPD. Ihre Partei habe keine Fehler gemacht wie in den vergangenen Wahlen, sondern richtige und gute Themen gesetzt. Die 9,5 Prozent der ersten Prognose seien enttäuschend und ließen auch für das Resultat in der Stadt nichts Gutes erwarten. "Ich muss befürchten, dass auch das Münchner Ergebnis ähnlich ausfallen wird wie bei der letzten Landtagswahl", sagt Tausend. Im Oktober 2018 hatten die Sozialdemokraten 12,8 Prozent der Stimmen erhalten. Das Ergebnis der Europawahl 2014 ist für die SPD in der Stadt schon seit einiger Zeit außer Reichweite. Damals hatten die Sozialdemokraten um 8,9 Prozentpunkte zugelegt und waren auf 25,8 Prozent gekommen.

Die SPD müsse viel mehr auf sozialökologische Erneuerung setzen, fordert der Landtagsabgeordnete und stellvertretende SPD-Chef in München, Florian von Brunn. In der Landesleitung jubelt die CSU derweil am frühen Abend nach Schließung der Wahllokale - über ihre knapp 40 Prozent in Bayern und weil der AfD sinkende Ergebnisse vorausgesagt werden. Der ehemalige CSU-Chef Erwin Huber schreibt das gute Ergebnis der Partei dem Spitzenkandidaten zu, und er freut sich, dass der Höhenflug der AfD nun vorbei zu sein scheint: "Viele sehen inzwischen, dass diese Partei einen radikalen Kern hat", dass das jetzt erkannt werde, sei gut für die Demokratie. Der Münchner Europa-Kandidat Bernd Posselt steht etwas am Rand des Getümmels und strahlt. Er hat vor fünf Jahren seinen Sitz im Europaparlament verloren und trotzdem weiter gemacht. Ist nach Brüssel und Straßburg gereist, hat an Beratungen teilgenommen. Nur ins Plenum durfte er nicht. Damals war er auf Listenplatz 6 und es hat nicht gereicht. Jetzt sieht es gut für ihn aus, er steht auf Platz sieben. Das könnte den ersten Hochrechnungen zufolge reichen. Und falls nicht, hat Posselt noch eine zweite Chance: "Wenn der Weber in die Kommission kommt, und davon bin ich überzeugt, dann bin ich ja drin. Das heißt, ich käme statt jetzt in sechs Wochen rein, und das werde ich gerade noch aushalten." Erfreulich ist eine Entwicklung, die sich den Wahlsonntag über bereits abzeichnete: Ungewöhnlich viele Münchner geben bei dieser Europawahl ihre Stimme ab. Bis 17.30 Uhr sind 62,3 Prozent. So hoch war die Wahlbeteiligung noch bei keiner Europawahl in diesem Jahrtausend. Die hohe Beteiligung lag auch an der Briefwahl, die knapp ein Drittel nutzte.