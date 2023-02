Von Martin Pfnür

Wer wissen möchte, wie sehr die beiden Leidenschaften Dominik Eulbergs ineinander verschränkt sind, braucht eigentlich nur einen Blick auf die Tracklist seines neuen Albums "Avichrom" zu werfen. Sie beginnt mit dem "Schwarzhalstaucher", setzt sich fort mit der "Blaumeise" und lässt dann mit Tracks wie "Purpurreiher", "Goldregenpfeifer" oder "Silbermöwe" noch neun weitere Vögel folgen.

Es sind allesamt Hommagen auf Gesang, Wesen und Flugkunst dieser gefiederten Freunde, die Eulberg auf "Avichrom" mit subtilen elektronischen Entsprechungen zu würdigen versteht. Hier die Blaumeise, deren emsiges Treiben er mit fein prickelnden Synthie-Partikeln in eine friedlich-meditative Harmonik einbettet. Dort der Purpurreiher, dessen anmutiges Schwingen er in ein elegantes Deephouse-Pumpen übersetzt.

Das mag womöglich etwas kauzig anmuten. Doch für den studierten Ökologen und leidenschaftlichen Ornithologen aus dem Westerwald sind der Naturschutz und der Erhalt der Biodiversität seit jeher ein Anliegen, für das er sein Renommee als Minimal-Techno-Spezialist nur zu gerne in die Waagschale wirft. Wie ein roter Faden zieht sich die Natur durch sein Schaffen. Sei es in Form von Alben wie "Kreucht & Fleucht" oder "Bionik", auf denen er Tier- und Naturgeräusche per Sample einflicht. Oder auch mal in Form einer Soundinstallation, bei der er die Ultraschallrufe von Fledermäusen auf hörbare Frequenzen transformiert.

Dass man damit allein nicht bei jedem Techno-Jünger ein Bewusstsein für die Natur schafft, ist Eulberg natürlich klar. Und so geht sein Engagement denn auch weit über klangliche Ausdrucksformen hinaus. Mit den Natur-Streifzügen in seinem Doku-Format "Eulbergs Kosmos", das er im SWR etablierte. Mit Sensibilisierungsspielen wie dem multimedialen Vogelquartett "Fliegende Edelsteine", das er für Kinder entwickelte. Oder mit seinem als Wissensbuch des Jahres 2020/21 ausgezeichneten Sachbuch-Debüt "Mikroorganismen überall: Von der Raffinesse und Mannigfaltigkeit der Natur vor unserer Haustür", erschienen im Eichborn Verlag.

Im Harry Klein wird Dominik Eulberg indes als jener Weltklasse-DJ hinter den Decks stehen, zu dem er sich längst gemausert hat. Doch wer weiß, vielleicht bringt er dabei ja auch den einen oder anderen Purpurreiher zum Fliegen.

Dominik Eulberg, Freitag, 3. Februar, Harry Klein, Sonnenstraße 8