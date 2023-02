Interview von Leonard Scharfenberg

Sie freut sich auf die "wahnsinnige Zeit". So sagt es Rebecca Ries in ihrem Vorstellungsvideo. Die Verwalterin für Personalwesen ist eine von 23 Kandidatinnen in der 13. Staffel der Kuppel-Sendung "Der Bachelor". Normalerweise aber lebt die 28-Jährige in Schwabhausen ein "recht langweiliges Leben", wie sie erzählt. Dass sie mal bei einer ihrer Lieblingsshows mitmacht, hätte sie früher nie gedacht.