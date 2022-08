Von Barbara Hordych

Das große weiße Holzpferd passt eigentlich hervorragend in den Cavalluna-Showpalast, darf aber trotzdem nicht bleiben. "Es zieht unsere Hochzeitskutsche, die muss noch irgendwo auf dem Gelände draußen stehen", sagt Mini-München-Gründer Gerd Grüneisl. Er überwacht den Abbau der diesjährigen Ausgabe der Spielstadt, die drei Wochen lang auf dem Gelände des Cavalluna-Freizeitparks in Fröttmaning ihre Zelte aufgeschlagen hatte. Das Auditorium im Pferdepalast fasst rund 1700 Zuschauer, "die Ränge waren voll besetzt bei unseren Bürgerversammlungen", so Grüneisl. Auf der Bühne, die gut 40 Meter misst, sind noch Kulissen der Hauptstraße zu sehen, mit Marienplatz, Zoff-Akademie, Zeitung und Gericht.

Es ist eine fliegende Stabübergabe mit Rückbau und Aufbau, die seit dieser Woche im Freizeitpark vonstatten geht. Gerade noch übten sich hier bis zu 32 000 Kinder und Jugendliche im Einwohnerwesen, befuhren mit Mini-München Taxis und Bussen das fünf Hektar große Gelände. Jetzt aber sind die großen schwarzen Lkws angerückt, auf deren Front die goldenen Buchstaben Cavalluna prangen. Die 13 Mitarbeiter der Berliner Apassionata World GmbH bereiten die große Outdoor-Arena für die Weltpremiere von "Cavalluna Kids - Eine Show steht Kopf" an diesem Samstag, 27. August, vor. Bis 11. September präsentiert sie eine interaktive Pferde-Show - erstmals nicht in den großen Arenen Europas, sondern in einer runden Outdoor-Arena, die auf mehreren Tribünen Platz für bis zu 580 Zuschauer bietet. Damit das Ganze auch wetterfest ist, wurde ein 30 Quadratmeter umfassendes kreisrundes Zeltdach installiert.

"Endlich ist wieder Leben in den Ställen, ich freue mich sehr, dass es wieder weiter geht", sagt Johannes Mock-O' Hara, der Geschäftsführer der Apassionata World GmbH, bei einem Rundgang über das Gelände. Eingetroffen sind schon die Pferde der französischen Trickreiter-Academy Hasta Luego, weitere Equipen werden in den nächsten Tagen erwartet. Vom mächtigen Shire Horse bis hin zu den Miniponys von Bartolo Messina wirken 30 Vierbeiner in der Show mit, präsentiert von doppelt so vielen Reiterinnen und Künstlern, darunter Sylvie Willms mit ihrer Freiheitsdressur und Laury Tisseur in der Disziplin der Ungarischen Post.

Detailansicht öffnen Freut sich über den Neubeginn im Pferdepark in Fröttmaning: Johannes Mock-O'Hara, Geschäftsführer der Apassionata World GmbH. (Foto: Morris Mac Matzen/Cavalluna)

Es war ein langer Weg, um das Gelände wieder zu bespielen. August 2019 war erst einmal Schluss gewesen mit Cavalluna in München. Dabei war damals gerade der Markenstreit um Apassionata von Mock-O' Hara und seinen chinesischen Gesellschaftern, "einem von Vater und Sohn geführten Familienunternehmen", wie er sagt, der Immobilienholding Hongkun gewonnen worden. "Um uns den Namen der Entertainmentmarke zurückzuholen, haben wir 2018 und 2019 bestimmt acht Millionen Euro an Rechtsanwaltskosten investiert". Parallel wurde der neue Markenname Cavalluna eingeführt. Der nach dem Gewinn der Prozesse eigentlich wieder hätte ersetzt werden können durch den ursprünglichen Markennamen. "Aber wir haben gemerkt, wie gut Cavalluna Kindern und Erwachsenen über die Zunge geht, auch international. Da steckt ,Cavallo' drinnen, das Pferd, und ,Luna', der Mond, der Name wurde so gut angenommen, dass wir ihn weiter führen." So heißt also die Firma in Berlin zwar Apassionata World GmbH, aber die Showprodukte und der Freizeitpark in München laufen unter dem Namen "Cavalluna".

Detailansicht öffnen Trickreiter Sasa Improta steht auf seinem Pferd Shiva - über der Arena wurde ein kreisrundes, 30 Quadratmeter großes Zeltdach installiert. (Foto: Jan E. Siebert/Cavalluna)

Die Schließung 2019 und die Entlassung der rund 150 Mitarbeiter war unumgänglich, sagt Mock-O'Hara. Und er bleibt dabei, dass sie mit den Finanzstreitigkeiten mit Trump zu tun hatte, in dessen Folge der chinesische Themenpark-Entwickler keine finanziellen Transaktionen mehr im Ausland tätigen durfte. Und dann kam Corona. "Aber die Investoren sind dabei geblieben, haben uns durch die Pandemie gebracht, mit weiteren 25 Millionen Euro". So dass die Tourneeshow "Legende der Wüste" seit 2019 unter allen Auflagen, mit Stopps und Hürden, weiter durch 57 Städte ging, mit 480 000 Zuschauern. "Wir haben keine Schulden, keine Kredite, keine Verpflichtungen bei Banken aufnehmen müssen", beteuert Mock-O' Hara.

Und jetzt wieder der Start in München. "Cavalluna Kids" soll ein Unterableger werden, zwei Wochen läuft die Open-Air-Show, zu der es auch Backstage-Touren für alle Pferde-Fans gibt. "Diese Angebote, hinter die Kulissen schauen zu können, sind schon sehr nachgefragt, bestimmt tausend Plätze wurden bereits gebucht", sagt Mock-O'Hara. Danach soll es eine Wintershow von "Cavalluna Kids" geben, die dann aber im Showpalast gezeigt wird. "Wir warten ab, wie sie ankommt. Eine Verlängerung der Laufzeit ist möglich", so Mock-O'Hara. Und im nächsten Frühjahr soll der Freizeitpark mit Angeboten rund ums Pferd bespielt werden - vom Pferde-Spa über die Pferde-Universität für junge Reitexperten und solche, die es werden wollen.

Detailansicht öffnen Im November 2020 bot der Fröttmaninger Showpalast dem Münchner Stadtrat ausreichend Platz zum Abstandhalten. Ob 2028 der Pferdepalast einem Betriebshof weichen muss, bleibt abzuwarten. (Foto: Florian Peljak)

Allerdings gibt es bereits Begehrlichkeiten, diese Halle abzureißen, die Münchner Verkehrsgesellschaft will auf dem Gelände einen Betriebshof für Busse und Trambahnen errichten, wenn 2028 nach zwölf Jahren der Pachtvertrag mit der Stadt ausläuft. "Jammerschade wäre das, eine ökologische Katastrophe, eine solch tolles Theater, das für 40 Millionen Euro errichtet wurde", sagt der Geschäftsführer. Ein "Filetstück" sei das Gelände, sehr gut angeschlossen an Autobahn und U-Bahn, dazu gebe es keine Beschwerden von Nachbarn wegen Lärm. "Es ist ja nicht so, dass es in München einen Überfluss an Spielstätten dieser Größenordnung gibt." Das zeigten auch die vielen Anfragen für Anmietungen des Pferdepalasts für Firmenevents und für Konzerte wie das von Alicia Keys. "Auch das Projekt Mini-München fand ich großartig, ich kam zwischendurch von Berlin hierher, um es mir anzuschauen, es wäre prima, wenn sie in zwei Jahren wiederkommen", sagt Mock-O'Hara. Aber jetzt will die Münchner Firma erst einmal beweisen, dass sie das Gelände kontinuierlich bespielen kann. Da passt es gut, dass neben der Schauspielerin und langjährigen Cavalluna-Freundin Marie Bäumer auch mehrere Vertreter der Stadt zur Premiere kommen werden.

Cavalluna Kids - Eine Show steht Kopf, 27. August bis 11. September, Hans-Jensen-Weg 3, Fröttmaning