Von Benjamin Stolz

Wo früher manches dressierte Pferd mit kunstvollen Sätzen über Hindernisse gesprungen ist, soll sich in Zukunft noch öfter der Münchner Stadtrat über die Hürden der Lokalpolitik hinwegsetzen. Mit dem Auslaufen der aktuellen Baugenehmigung für den Showpalast des Freimanner Apassionata-Parks neben der Allianz-Arena wollen die Betreiber Veranstaltungen ohne Pferdebezug mehr Raum geben - das könnte etwa in Form von weiteren Stadtratssitzungen, Konferenzen oder Aktionen wie der Spielstadt "Mini-München" geschehen.

"Corona hat gezeigt, dass man sich nicht nur auf eine Sache verlassen darf", sagt Apassionata-Standortleiter Severin Pimperl. Pferde würden danach "weiterhin das Hauptthema sein", nur brauche es künftig für Events mit Menschen keine Sondergenehmigung mehr.

Der Bezirksausschuss (BA) Schwabing-Freimann hat in der jüngsten Sitzung der vorgelegten Baugenehmigung jedenfalls seine Zustimmung erteilt. An der Bausubstanz soll sich laut BA und Betreiber nichts ändern. Es gehe nur um die erweiterten Nutzungsbedingungen. Momentan liegt der Antrag im Referat für Stadtplanung und Bauordnung zur Bearbeitung. Für Stadtrat und Bezirksausschuss-Mitglied Lars Mentrup (SPD) "sieht alles danach aus", dass der Showpalast letztlich grünes Licht für einen Betrieb bis zum 31. Dezember 2028 bekommen wird.

Was danach geschieht, ist offen: Denn die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hat bereits im Dezember 2021 "Interesse an der Übernahme des Geländes nach dem Auslaufen des Vertrages mit Apassionata bekundet". Die Verkehrsbetriebe sind nicht nur permanent auf der Suche nach weiteren Abstellplätzen für ihren Fuhrpark, sondern sehen das Gelände auch als einen strategisch wichtigen Punkt für die geplante Tram im Münchner Norden: "Der Standort wäre zum U-Bahnhof Kieferngarten mit einer relativ kurzen Betriebsstrecke an das Netz anzubinden", heißt es in der schriftlichen Antwort auf eine Anfrage.

Detailansicht öffnen Die Pferde sollen zurückkommen, aber nicht mehr das alleinige Geschäftsmodell für Apassionata sein. (Foto: Catherina Hess)

Für den BA Schwabing-Freimann wäre eine Übernahme durch die MVG ein Schritt in Richtung der Forderung, die Tram 23 über den Kieferngarten hinaus bis nach Fröttmaning zu verlängern. Ob den Gebäuden in dem erst 2017 eröffneten 55-Millionen-Euro-Areal dann der Abriss droht, wie eine Münchner Zeitung im vergangenen Dezember spekulierte, ist laut Lars Mentrup "überhaupt nicht klar. Wir wollen, dass uns die MVG einen Plan vorstellt." Dort, wo kurze Zeit ein zugehöriger Freizeitpark stand, gebe es noch Freiflächen und Parkplätze. Ein Veranstaltungszentrum in Fröttmaning ersatzlos zu schließen, ist für Mentrup eine schlechte Option: "Wir haben jahrzehntelang gekämpft, mehr Kultur nach Freimann zu bringen."

Themenpark geschlossen, Mitarbeiter entlassen - und dann kam Corona

Die Betreiber des Showpalasts sind von den Ideen der Lokalpolitik und der MVG wenig begeistert. "Wir wollen langfristig Partner der Stadt München bleiben - auch über das Jahr 2028 hinaus", sagt Severin Pimperl.

Dabei ist die kurze Geschichte des Münchner Zweigs der Apassionata World GmbH, der einst dem Hamburger "König der Löwen"-Musical Konkurrenz machen wollte, von Anfang an eine eher unglückliche: Bis kurz vor der Eröffnung im Jahr 2017 tobte ein Rechtsstreit über den Namen der Halle. 2018 eröffnete ein Pferde-Themenpark, der kein ganzes Jahr lang geöffnet blieb. Im August 2019 sperrte die Leitung nicht nur diesen "Cavalluna Park" zu, sondern strich alle Veranstaltungen. Die chinesischen Investoren drehten den Geldhahn zu, 150 Mitarbeiter wurden entlassen. Dann kam auch noch Corona.

Für die MVG hat sich am Interesse am städtischen Grundstück seit Dezember nichts verändert. Und die Leitung des Showpalasts will sich erneut an Pferdeshows versuchen. Man wolle, so Severin Pimperl, "Veranstaltungen zum Thema Pferd präsentieren, sodass uns die Stadt München lieben lernt und nicht mehr gehen lässt". Bis dato darf der Stadtrat coronakonform in der Pferdehalle tagen. Ob zudem auch die Spielstadt "Mini-München" im Sommer dort stattfindet, hängt nicht zuletzt von der Entscheidung des Planungsreferats ab.