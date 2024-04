Mit Inkrafttreten des neuen Cannabis-Gesetzes am Ostermontag hat die Bundesregierung auch der Justiz ein ziemlich dickes Ei ins Büro-Nest gelegt: Allein in München müssen 8600 Verfahren gesichtet und neu bewertet werden. Die Staatsanwaltschaft muss in jedem Einzelfall überprüfen, ob eventuell eine Amnestieregel in Kraft tritt. Die hat zur Folge, dass Haft- und Geldstrafen erlassen werden müssen, so die Urteile nicht der Neuregelung entsprechen. Eine Person jedenfalls dürfte sich gerade ziemlich high fühlen: Er oder sie wurde aufgrund der Novellierung aus der Justizvollzugsanstalt in Stadelheim entlassen.