"Wäre ich psychisch am Ende, würde ich mich an Hitzfeld wenden"

Analytiker, Kumpeltypen, Antreiber - Isabella Müller-Reinhardt porträtiert in ihrem Buch zwölf unterschiedliche Trainerpersönlichkeiten.

Isabella Müller-Reinhardt erzählt, warum Matthias Sammer das Kaffeekochen wissenschaftlich angehen würde, und warum sie zu Ottmar Hitzfeld ginge, wenn sie psychisch am Ende wäre. Müller-Reinhardt, 45, hat das Buch "Mensch Trainer. Die Erfolgsstrategien der Fußballcoaches - und was wir von ihnen lernen können" geschrieben. Es ist in dieser Woche erschienen. Müller-Reinhardt, die früher "Blickpunkt Sport" im Bayerischen Rundfunk moderiert hat, sagt, sie habe als Sportreporterin viele Trainer getroffen, aber sie habe da nur über aktuelle Dinge reden können. "Ich wollte mal über Grundsätzliches mit ihnen sprechen - über Strategie und Menschenführung." Entstanden ist ein buntes Buch mit einer wohlwollenden Betrachtung von zwölf sehr unterschiedlichen Fußballtrainern.