Ein Skandal um erfundene Noten brachte den CDU-Politiker 2016 dazu, einen Lehrauftrag in Aachen niederzulegen. An der Ludwig-Maximilians-Universität bietet er nun wieder ein Seminar an. Das Interesse der Münchner Studierenden ist groß.

Von Katharina Haase

Das Geschwister-Scholl-Institut (GSI) für Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) wird künftig durch Lehrpersonal mit praktischer politischer Erfahrung unterstützt. Armin Laschet, ehemals Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sowie Ex-Bundesvorsitzender der CDU, hat im Sommersemester 2024 einen Lehrauftrag am GSI angenommen. Gemeinsam mit einem hauptverantwortlichen Dozenten leitet er ein Seminar mit dem Titel "Abraham Accords Declaration: Die Arabische Welt in der Transformation?", das in vier Blöcken stattfinden wird.