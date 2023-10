Das Geschäft mit dem Sterben brummt, auch an den Kammerspielen. Dort waren und sind seit der Premiere des Stücks "A scheene Leich" Ende Januar 2023 die meisten Aufführungen ausverkauft, was natürlich am Mitwirken von Gerhard Polt und den Well-Brüdern liegt. Wer bis dato kein Glück hatte, die "Erblastkomödie" über das Leben im Altersheim, das Kreuz mit dem Sterben und das Business der letzten Dinge live im Theater zu sehen (Regie: Ruedi Häusermann), der kann sich in diesen Tagen auf die Fernsehfassung freuen: Am Dienstag, 31. Oktober, 20.15 Uhr, wird eine Aufzeichnung aus den Kammerspielen vom 3. Juli im BR ausgestrahlt (danach bis Sonntag, 5. November, in der ARD-Mediathek).