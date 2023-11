Sogar einen richtigen Pop-Hit kann die Wiener Truppe 5/8erl in Ehr'n in ihrer 17-jährigen Bandgeschichte vorweisen: "Siasse Tschick", der ultimativ tiefenentspannte Song über die Zigarettenpause von 2011. Zwischen Kabarett und Musik angesiedelt, ist es das Verdienst der Wiener Sänger und Texter Max Gaier und Bobby Slivovsky, der Gitarristin Miki Liebermann, des Akkordeonisten Clemens Wenger und des Bassisten Hanibal Scheutz, das Neue Wienerlied mit Pop, Blues und Soul zu vermählen. Musikalisch kein Problem, verdienten sie sich doch ihre ersten Sporen in der Jazzwerkstatt Wien oder in der Truppe vom "Ostbahn Kurti" Willi Resetarits. Und auch beim neuen Programm "17 Jahre Wiener Soul" wird es im Lustspielhaus dank des bei den Fünf reichlich vorhandenen Wiener Schmähs wieder extrem lustig zugehen.