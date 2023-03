Kommentar von Nicolas Richter

Eine schöne amerikanische Redensart lautet: There's no such thing as a free lunch. Gratismahlzeiten gibt es nicht. In Deutschland aber hat man sich lange eingebildet, dass es Sicherheit umsonst gibt. Nach dem Kalten Krieg beschrieb das Wort "Friedensdividende" den Umstand, dass das Ende des ewigen Wettrüstens Ressourcen freisetzte. In Deutschland aber erwuchs daraus eine egoistische Anspruchshaltung, alles haben zu wollen: den Frieden, die glänzenden Geschäfte mit Autokraten und die Sicherheit auf Kosten der USA. Aber nun genügt ein einziger Diktator, um diese Illusion zu vernichten - der Imperialist Wladimir Putin, der die Ukraine zerstören will und Teile Europas in Angst versetzt.