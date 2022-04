So geht Doppelmoral heute

Wird gekauft: eine amerikanische F-35, hier am 24. Februar über Polen.

Verurteilung des russischen Angriffs, aber kein Gasembargo. Krieg in Europa ächten, aber Kriege im Rest der Welt geschehen lassen. Über die Politik des doppelten Standards.

Gastbeitrag von Stephan Lessenich

Stephan Lessenich ist Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main.