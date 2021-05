Menschen warten im April in einem Impfzentrum in Mumbai auf ihre Corona-Impfung.

Kommentar von Marc Beise

Es wirkt ziemlich billig: US-Präsident Joe Biden fordert jetzt die Welt auf, über gemeinsame Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus nachzudenken. Dafür erwägt er sogar, den Patentschutz auf Covid-19-Impfstoffe auszusetzen. Haben nicht monatelang ausgerechnet die USA nur an sich selbst gedacht, Masken beschlagnahmt, Impfstoff gehortet? Bereits unter Donald Trump, aber auch unter dem guten Präsidenten Biden. Jetzt, da das Land aus der größten Not ist, da dort sogar bereits Kinder geimpft werden, sollen eherne Regeln des Eigentums mal eben aufgeweicht werden.

Aber es hilft nicht, auf Prinzipien herumzureiten. Denn Biden hat recht: Die Pandemie ist eine globale Krise, die außerordentliche Schritte erfordert. Auch wenn sich die Lage im Westen langsam zu entspannen scheint, ist sie in weiten Teilen der Welt wirklich katastrophal und schreit nach rascher Reaktion. Doch ist die Aufhebung des Patentschutzes, die Vergabe sogenannter Zwangslizenzen, der richtige Weg dafür?

Meine Idee, meine Firma, mein Gewinn - dieses Prinzip hat seinen Sinn

Eigentum ist ein unschätzbar wertvoller Treiber für Innovation. Das Recht daran ist zu wertvoll, als dass man es eben mal abschaffen darf. Dass das erste Vakzin gegen Corona aus Deutschland stammt, ist auch dem hiesigen Wirtschaftsmodell zu verdanken, das auf Anreize für Unternehmer setzt. Der Pioniergeist einiger Forscher und Geschäftsmänner beruht auf einem Systemprinzip: meine Idee, mein Projekt, meine Firma, meine Mitarbeiter, und auch, ja, mein Gewinn. Dennoch erzwingt die Not manchmal auch sonst verpönte Maßnahmen - wenn sie denn wirklich nutzen und nicht schaden. Das ist hier aber sehr die Frage.

Erstens ist der Biden-Vorschlag schon organisatorisch schwierig. Washington bringt jetzt die Welthandelsorganisation (WTO) ins Spiel, die von der Regierung Trump in den vergangenen Jahren bis zur Unkenntlichkeit entmachtet worden war. Aber das kann man ja wieder ändern, klar. Und in der Tat gibt es ein internationales WTO-Abkommen, unter welchen Bedingungen und nach welchem Verfahren man ein Patent ohne Zustimmung des Rechteinhabers freigeben kann. Aber es ist noch nie in einem vergleichbaren Fall erprobt worden, und es wird vor allem eines brauchen: Zeit.

Dies schon deshalb, weil in der WTO das Einstimmigkeitsprinzip herrscht - und namentlich die Stimme der Schweiz wiegt schwer. Nicht nur ist die WTO dort, in Genf, angesiedelt, in der Schweiz sitzt auch eine mächtige Pharmaindustrie, die an Enteignung gar kein Interesse hat.

Es geht hier nicht um Schrauben und Dosen

Zweitens ist da vor allem die Frage, ob die Freigabe von Lizenzen wirklich hilft. Impfstoffproduktion ist so komplex, dass die Vorstellung weltfremd ist, man könne hier mal eben schnell enteignen und dort eine neue Produktion hochziehen. So etwas mag bei Schrauben und Dosen gehen, aber sicher nicht in diesem sehr speziellen Bereich der Medizin, in dem um den Impfhersteller herum ein ganzes Netz von Firmen gruppiert sein muss, die zuarbeiten: ein hochkomplexes Räderwerk.

Viel einfacher und schneller wäre es, auf Kooperation statt auf Zwang zu setzen: die Staaten zusammenzurufen, sehr viel Geld zu investieren, gemeinsame Anstrengungen zu unternehmen, mehr Impfstoff an mehr Orten der Welt zu produzieren und zu verabreichen. Mit den Herstellern statt gegen sie. Organisiert von einer Taskforce, für die der US-Präsident seine besten Frauen und Männer bereitstellt. Biden könnte also etwas tun. Wenn er denn will.