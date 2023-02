Globale Krisen:Was die Europäer lieber nicht wissen wollen

Mit den Folgen des Klimawandels haben Länder wie Pakistan längst zu kämpfen - das aber geht nicht nur Menschen in Flutgebieten etwas an.

Kommentar von David Pfeifer

Der Krieg in der Ukraine dauert an, alles wird teurer, aber das eigene Geld immer weniger wert. Wegen Klimawandel fällt nicht mehr genügend Schnee, aber frieren tut man trotzdem. Das ist so das Grundgefühl derzeit in Deutschland, und es wird nicht fröhlicher dadurch, dass in Berlin eine offensichtlich uneinige Koalition regiert, dass das Land nur bedingt abwehrbereit ist und jeden Abend in mindestens einer Talkshow die Welt untergeht.