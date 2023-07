Kommentar von Robert Roßmann

Es ist eine gewaltige Klatsche für die Bundesregierung. Das Bundesverfassungsgericht hat der Ampelkoalition untersagt, das Heizungsgesetz bereits an diesem Freitag zu verabschieden. Die Richter haben sich damit überraschend deutlich auf die Seite der Opposition gestellt. Die Koalition wollte das neu formulierte Heizungsgesetz im Schnelldurchlauf durch den Bundestag jagen. Olaf Scholz, der so gerne über Respekt spricht, hat es an Respekt vor dem Parlament fehlen lassen. Das Verfassungsgericht hat ihn und seine Koalition jetzt scharf zurechtgewiesen.