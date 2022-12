Kommentar von Katharina Riehl

Der Chef der Bundesärztekammer fordert, den meistgesprochenen Satz des deutschen Werbefernsehens zu verändern: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. In einem Interview erklärte Klaus Reinhardt, die bisher rein männliche Formulierung passe "nicht mehr in die Zeit", Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Forderung in der Bild-Zeitung inzwischen unterstützt. Weil die Hälfte der Ärzteschaft weiblich ist und in den Apotheken sogar bis zu 90 Prozent Frauen arbeiten.