Kommentar von Henrike Roßbach, Berlin

Man muss nicht Armin Laschet sein, um Markus Söder das eine oder andere vorwerfen zu können. Aber dass der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef klare Worte scheuen würde, gehört bestimmt nicht auf die Liste seiner Defizite. Wie zum Beweis trat Söder am Dienstagabend mal wieder in seiner Lieblingsrolle als Klartext-Söder auf. Allein mit Testen, verkündete er in den "Tagesthemen", könne man "die vierte Welle nicht lösen". 2G, also Kneipe oder Stadion nur noch für Geimpfte und Genesene, werde "so oder so ab einem bestimmen Zeitpunkt kommen". Und: "Natürlich müssen wir über Rechte von vollständig Geimpften reden."